A Ponte San Pietro il Natale è d’incanto

«L’anno scorso la mostra presepistica ha contato 20 mila presenze durante il mese di apertura» racconta il sindaco, sottolineando il gradimento dell’appuntamento organizzato dall’associazione Amici del Presepio di Ponte San Piet ro, che ogni anno attira tantissimi curiosi. Per questa edizione i presepisti bergamaschi hanno deciso di ospitare alcune opere degli amici e colleghi della Val Gardena, una delle più rinomate tra le valli dolomitiche, che vanta una lunga tradizione nel campo della scultura artistica del legno. In particolare, l’esposizione che verrà proposta nella chiesa Vecchia di Ponte San Pietro in occasione del prossimo Natale 2024 vuole ripercorrere l’arte del legno gardenese, proponendo diorami perlopiù di ambientazione montana, che utilizzano le statue in legno e un’importante selezione di sculture realizzate dai più qualificati scultori della valle. Come ormai da tradizione anche l’allestimento sarà teso a ricreare l’ambientazione tipica di questa valle con i masi e le sue tipiche architetture.