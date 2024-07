L’attesa del salto delle Cascate del Serio raccontata da L’Eco café

Dopo qualche sorso di caffè, è il sindaco a condurmi allo stand dell’Associazione culturale cinese di Bergamo, scesa in piazza sabato per ricordare il gemellaggio fra le Cascate del Serio e quelle di Jiulong in Cina, firmato nel 2020 in occasione del cinquantesimo anniversario delle relazioni bilaterali tra Cina e Italia. «Siamo qui per fare conoscere la nostra cultura e anche tutte le persone cinesi che abitano in questo bel posto» esclama Weyan, una delle volontarie dell’Associazione. Alle sue spalle, una ragazza è intenta a preparare l’acqua colorata per dipingere i ventagli, alla sua sinistra invece un’altra giovane sta predisponendo gli “YangHao”, i pennelli per le prove di scrittura in programma nel pomeriggio. Tutto è pronto per dilettare i visitatori. Di lì a poco aumentano i giovani e le famiglie con bambini diretti verso le Cascate: ad accompagnare la loro salita, il suono del “Guzheng”, la tipica arpa cinese nella quale l’assenza delle note FA e SI determina la tipica melodia orientale, come spiega una giovane musicista.