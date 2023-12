Un «Natale d’Incanto» a Ponte San Pietro: guarda lo speciale di BergamoTV

I momenti di festa proseguiranno venerdì 22 dicembre all’oratorio di Locate con il concerto «Natale in musica» della banda cittadina di Ponte San Pietro e sabato 23, alle 20.30 nella chiesa vecchia del paese, l’elevazione musicale «Note di Bivacco». L’1 gennaio ci sarà uno dei momenti più attesi a livello territoriale: il suggestivo spettacolo di Capodanno in piazza della Libertà, con i fuochi d’artificio, i ballerini e la scalinata illuminata del Famedio a fare da cornice. A chiudere le proposte natalizie, infine, il concerto spiritual e gospel «Contrust» dei The Golden Guys, che si terrà il 5 gennaio alle 20.30 nella chiesa nuova in centro paese.