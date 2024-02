La magia continua ad Oriocenter, con la più grande mostra di modelli costruiti con mattoncini LEGO®

Oltre a fotografare e ammirare le opere in mostra, potrete anche mettervi alla prova costruendo qualcosa con i vostri amici o i vostri familiari. Lavorare in gruppo con i mattoncini, come è stato spesso detto, può migliorare le capacità comunicative e il lavoro di squadra, insegnando come collaborare efficacemente per raggiungere un obiettivo comune. Divertitevi perciò dando vita a nuovi modelli nell’area Fun Park (che siate adulti o bambini – quando si parla di mattoncini l’età non conta).