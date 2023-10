Dall’Europa a Oriocenter, ecco la più grande mostra di costruzioni con i mattoncini LEGO®

«Oriocenter – spiega il direttore di Oriocenter Ruggero Pizzagalli – è felice di ospitare questa preziosa esposizione che permetterà a tutti i nostri visitatori di entrare nel magico mondo dei mattoncini colorati. Il nostro centro si conferma così un importante punto di riferimento per il tempo libero delle famiglie: vogliamo valorizzare sempre più questo ruolo per il territorio, diventando non solo il luogo d’eccellenza per lo shopping, ma uno spazio aggregativo importante per il divertimento. Stiamo lavorando per perseguire questo obiettivo, a partire dai progetti realizzati in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e dalle numerose iniziative portate nel nostro mall grazie alle sinergie instaurate con numerose realtà bergamasche»