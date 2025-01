The Games Market: il portale che trasforma i videogiochi in emozioni senza tempo

«The Games Market - ha spiegato Trussardi - è nato per unire collezionisti e venditori da tutto il mondo, creando un catalogo online che offre non solo chicche retrò, ma anche titoli di nuova generazione, soprattutto nelle edizioni limitate. La piattaforma accoglie negozianti, collezionisti, freelance e privati, offrendo strumenti per posizionare i loro prodotti al miglior prezzo, con commissioni tra le più basse del mercato. Ogni videogioco ha una storia da raccontare, e The Games Market mette al centro l’emozione di rivivere quei momenti unici, trasformando i videogiochi in veri e propri pezzi da collezione, con un valore pari a quello di opere d’arte e libri. In fondo, The Games Market non vende videogiochi, restituisce ricordi».