A Terno d’Isola una serata di festa, musica e tradizione per celebrare il patrono

La chiesa patronale del comune ha una storia antica quasi quanto quella del santo a cui è dedicata. L’edificio affonda le sue radici nel 774, se non prima, quando venne per la prima volta citato in un documento ufficiale. La pieve, realizzata sui resti di un tempio pagano, fu ricostruita tra il 1537 e il 1539 in seguito alla decisione dell’allora vescovo di Bergamo Pietro Lippomano, e oggi presenta innesti di elementi architettonici sia gotici che barocchi.