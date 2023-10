Alla «Fiera Campionaria» fra mattoncini da record e la nuova area Dog Camp

Come sempre non mancherà l’area gioco «Il mondo di Beatrice», con oltre 200 postazioni gioco per lasciar andare la fantasia e divertirsi a creare con i mattoncini. 40 tavoli pieni di mattoncini LEGO System e ben quattro vasche (il doppio dell’anno scorso) ricolme di LEGO Duplo per i più piccini. «I bambini si buttano letteralmente dentro le vasche per giocare» sottolinea con piacere Pierluigi Cervati de La Città del Mattoncino, organizzatore di «Mattoncini a Bergamo», «ed è la cosa più bella da vedere!» e la soddisfazione nella sua voce è palpabile. Quest’anno l’area gioco ospiterà anche l’iniziativa di LEGO «Build to Give» volta a regalare milioni di set LEGO ai bambini che ne hanno più bisogno, in collaborazione con la fondazione ABIO Italia Onlus che assiste i bambini ricoverati. Basta costruire e condividere sui social per partecipare (maggiori informazioni sul sito di LEGO Italia).