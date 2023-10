Locomotive e vetture d’epoca. Un weekend al Deposito Rotabili Storici di Milano Centrale

Per l’intero weekend, nel piazzale del Deposito Officina Rotabili Storici di Milano Centrale, gli amanti dei treni a vapore potranno ammirare le locomotive ex FS 625.116 ed ex DR 50 3673, oggi di proprietà dell’Associazione Verbano Express di Luino. A grande richiesta, inoltre, il Gruppo 835, associazione di cultori del modellismo ferroviario “a vapore vivo” con sede in provincia di Pordenone, allestirà uno show di locomotive realmente funzionanti. Curiosi di saperne di più? Sappiate che potrete addirittura salire a bordo di carri e carrozze in scala trainati da una vettura in miniatura…