Alla «Fiera di Sant’Alessandro» un viaggio tra innovazione e tradizione

Come sempre, la fiera sarà un punto di riferimento per gli operatori professionali del settore e per il grande pubblico per scoprire l’intera filiera rurale e toccare con mano i risultati del duro lavoro delle aziende agricole e zootecniche, con un occhio di attenzione particolare alle innovazioni e all’imprenditoria al femminile. A causa delle disposizioni di Regione Lombardia in materia sanitaria, riguardanti in modo particolare la malattia infettiva (non contagiosa per gli esseri umani) Blue tongue (BT), gli organizzatori hanno annullato le tante iniziative che vedevano protagonisti bovini e ovo-caprini, a partire dalla storica rassegna zootecnica con l’incoronazione delle regine di razza bovina. Ma per gli appassionati del settore resteranno comunque ben 35.000 mq dedicati alla fiera, compresi numerosi eventi collaterali che porteranno qualità alla rassegna, come le diverse iniziative dedicate al settore equestre e i convegni e le tavole rotonde con al centro alcune delle tematiche più discusse del settore.