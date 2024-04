Bergamo di nuovo “regina dell’edilizia”

«Ripartiamo con la 28esima edizione di Edil con l’obiettivo di essere un luogo di incontro e confronto per tutti gli attori della filiera – dichiara il presidente di Promoberg Luciano Patelli – e di rappresentare un nuovo modello di edilizia che, affondando con orgoglio le proprie radici nella tradizione, è proiettata nel futuro, puntando su continue innovazioni tecnologiche e coniugando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale ed economica». In Fiera – su un’area espositiva di 16.500 metri quadrati – saranno presenti oltre cento aziende del settore, molte delle quali metteranno in mostra i grandi macchinari come gru, macchine per il movimento da terra, gruppi elettrogeni ed elevatori telescopici. Saranno rappresentate cinque regioni, tra le quali svetta la Lombardia (84 realtà), seguita da Veneto e Piemonte. Per quanto riguarda le province, al primo posto Bergamo (53 imprese), seguita da Milano (12) e Brescia (9). «Vogliamo ricreare – sottolinea il project manager di Edil Alberto Capitanio – un ecosistema per far crescere il settore, che riconosce ai bergamaschi qualità nella progettazione e costruzione non comuni in nessun altro distretto europeo. Gli stand vedono protagoniste imprese di alto profilo, specializzate nei vari comparti del mondo delle costruzioni, dalle loro fondamenta al tetto, passando per tutto quello che serve per arrivare al prodotto finito chiavi in mano. Oltre alle aziende espositrici, saranno presenti le associazioni d’impresa, gli enti bilaterali e i nuovi soggetti privati che, attraverso il networking tra imprese, partecipano insieme a commesse più importanti».