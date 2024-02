«Bergamo Sposi», per la prima volta a Treviglio in una nuova veste

Per chi, come me, è alle prese con l’organizzazione di un matrimonio, c’è sempre quel momento iniziale di totale disorientamento di fronte alla mole di decisioni da prendere, prenotazioni da fare e dettagli da definire. Un elopement in costiera amalfitana o la tradizionale cerimonia in chiesa con zii, prozii e cugini di terzo grado? In un castello principesco o in una piccola vigna a conduzione famigliare? Abito bianco sì o no? Le fedi come le vogliamo? E il tema? Lo schema dei colori? Le partecipazioni?