Con «Ardesio Si Blocca» lo street boulder conquista la ValSeriana

Sarà possibile iscriversi al campo base che questa volta sarà concentrato in centro storico, in piazza Moretto, e qui vi sarà anche un punto ristoro. La finalissima si svolgerà in notturna e sempre nel cuore del paese, in uno dei luoghi simbolo di Ardesio, il campanile del Santuario della Madonna delle Grazie. «Sarà una finale spettacolare, in notturna, con il campanile illuminato– commenta Nicola Moioli – Sarà una prova ad eliminazione. I finalisti si arrampicheranno uno accanto all’altro sul campanile, vincerà chi arriverà per primo in cima. Una scelta per chiudere in bellezza un appuntamento che riempirà di spettacolo Ardesio».