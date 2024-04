Con «Bergamo Next Level» si legge il presente e si costruisce il futuro

Per un’intera settimana, dal 15 al 22 aprile, l’Ateneo aprirà le porte delle sue diverse sedi a tutti, accademici e non. L’obiettivo di «Bergamo Next Level», iniziativa principale di Terza Missione dell’Università, è infatti quello di raccontare al pubblico, con un approccio interdisciplinare, le ricerche e gli studi in corso sul futuro della città e della provincia, coinvolgendo gli attori istituzionali, culturali ed economici locali e non solo. «L’Università di Bergamo è un luogo privilegiato in cui stimolare l’analisi e la discussione sui temi maggiormente al centro del dibattito pubblico in una prospettiva locale, nazionale e internazionale – ha detto Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo – L’obiettivo è interpretare la Terza Missione dell’Università come una “direzione d’orchestra”, creando occasioni per elaborare progettualità avanzate insieme a tutti gli attori del territorio».