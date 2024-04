Libri, arte e sport. Due appuntamenti da non perdere a Morengo

In vista della «Giornata mondiale del libro», sabato 13 e domenica 14 aprile l’assessorato Biblioteca e Cultura del Comune di Morengo, in collaborazione con la Biblioteca e le Associazioni, presenta « Libri in scena ». Alla sua terza edizione, la manifestazione si svolge all’esterno del Centro Civico, in via San Giovanni Bosco, e prevede un’esposizione di opere letterarie e artistiche, ma anche numerosi incontri con gli autori e laboratori per bambini.