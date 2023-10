Creatività, chiffon e crochet, ecco il dna di «Creattiva» 2023

Non solo insegnante nei workshop in programma per questa edizione autunnale, Monica Vinci è anche mente e cuore di «Master Beads», «una serie di masterclass nate dopo anni di workshop in tutto il mondo, da Giappone ad America, Germania e Svizzera, in cui invito le designer internazionali più interessanti in fiera da noi per condividere le loro conoscenze». Un appuntamento annuale per cui bisognerà attendere l’edizione primaverile di Creattiiva.