Da Bergamo all’Asia: Flaminia Nicora lo sguardo sul mondo di «Bergamo Next Level»

FN: «Paesaggi culturali, patrimonio e comunità cinesi» è un talk dedicato a divulgare le attività di internazionalizzazione promosse dall’Università di Bergamo in partenariato con gli atenei asiatici nell’ambito del progetto «Trans-National Education - LEGO Italy-East Asia Cooperation: from Local Expertise to a Global Outlook», o TNE, che è finanziato con fondi PNRR. Si tratta di un progetto che ci vede in cordata con una serie di altri atenei italiani per sviluppare percorsi e accordi con le università asiatiche. Nello specifico, parliamo di istituzioni cinesi, sudcoreane e giapponesi. Obiettivo di TNE è incrementare la mobilità di studenti e docenti con dei finanziamenti, per favorire la formazione e la ricerca. Una degli ospiti presenti al dibattito, Alessandra Cappelletti, è membro del Dipartimento di Studi Internazionali della Xi’an Jiaotong-Liverpool University di Suzhou, vicino a Shanghai. Collaboriamo già da anni con questa università, che offre corsi in lingua cinese e in lingua inglese e che viene frequentata sia dai nostri studenti dei corsi di lingue orientali che da quelli di ingegneria. Il progetto TNE si innesta su una rete di scambi molto fitta, che comprende una decina di prestigiose università cinesi, più sei in Giappone e quattro in Corea del Sud.