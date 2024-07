Da Vittorio Brumotti al Palo della Cuccagna: tutto il bello della Notte Bianca di Calusco d’Adda

Le novità, per il territorio caluschese, non sono finite. La Notte Bianca ospiterà infatti in esclusiva una tappa del campionato italiano di Palo della Cuccagna, l’antico gioco della tradizione popolare che vede i partecipanti, divisi a squadre, arrampicarsi su un palo ricoperto di grasso per raggiungere i premi posti sulla cima. Il ritrovo è alle ore 22 di fronte alla maestosa chiesa parrocchiale di Calusco: parteciperanno diverse squadre professioniste, accompagnate da speaker radiofonici che daranno vita a una coinvolgente cronaca in diretta. In piazza san Fedele, davanti all’asilo parrocchiale, si svolgerà invece il torneo di Calcio Balilla, altra novità per l’edizione 2024. I campi gara a disposizione dei partecipanti all’evento saranno ben sei e potranno essere utilizzati anche solo per delle “partitelle” tra amici.