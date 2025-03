Dall’Irlanda a Bergamo: siete pronti per un brindisi a San Patrizio?

Una visita al Santuario di San Patrizio è sempre consigliatissima ma, in particolare, il consiglio è quello di andarci sabato 22 marzo, giorno in cui si svolgerà la «Saint Patrick Fest». L’evento prenderà il via alle ore 16 con la St. Patrick’s Vertical , una gara organizzata in collaborazione con FlyUp in cui i corridori percorreranno la mulattiera che da Colzate porta al santuario (per iscriversi basta consultare le pagine social dell’evento). La sera invece, musica dal vivo al santuario, con la musica tradizionale d’Irlanda dei «Bards from Yesterday» accompagnata da birra irlandese e cucina tipica bergamasca. Per gli amanti delle mangiate non avvezzi alle camminate in salita, sarà organizzato un apposito servizio di navette. Per informazioni a riguardo consultare le pagine social dell’evento