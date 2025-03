Raul Cremona, «A Bergamo riporterò in scena il Mago Oronzo»

RC: Noi boomer (scherza e ride, ndr) siamo molto lontani dal pubblico giovanile perché quello che possiamo insegnare noi non ha nulla a che vedere con tutta la tecnologia che ci circonda oggi. Per diventare un buon prestigiatore bisogna infatti essere un po’ «Art Attack»: si deve tagliare, incollare e inventare le cose. Tutte cose che questa generazione non è più costretta a fare, a differenza della nostra che aveva solo quello da fare: c’erano pochi giochi, un solo programma per ragazzi e poi dovevamo inventarci tutto per divertirci. Per questo dico sempre che c’è una grande differenza tra il «mago spettatore» e il «mago protagonista». Il primo guarda Harry Potter, immagina di essere un mago, è catturato dalla magia ma in maniera indiretta. Il vero mago non si ferma al mondo virtuale, si rimbocca le maniche e inizia costruendosi una scatoletta per proporre un gioco o manovrando un mazzo di carte per stupire qualcuno. C’è comunque una cosa positiva in tutto questo: internet ha avvicinato tanti giovani che si sono appassionati alla magia. Il consiglio è quindi quello di sfruttare la parte virtuale, ma darsi da fare manualmente per “costruirsi” con le proprie mani il proprio futuro.