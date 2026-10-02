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2 Ottobre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (02-04 ottobre)

Guida. Da «Creattiva» a «Oktoberfest», da «BergamoScienza» a «Certe notti magiche», passando per la «Fiera d’Autunno». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 3 min.
(Shitterstocks.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Uscire di casa fa bene: sono diversi studi a confermarlo. Alcune ricerche condotte da studiosi e scienziati dimostrano come trascorrere del tempo in spazi verdi, o semplicemente, uscire dall’ambiente domestico può avere effetti positivi e reali sul benessere mentale. Non è necessario partire per un viaggio o fare qualcosa di straordinario: basta trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, fare una passeggiata, assistere a uno spettacolo o stare in compagnia. A Bergamo e in tutta la provincia, il primo weekend di ottobre offre numerose occasioni per staccare dalla routine e godersi il tempo libero. Ecco i consigli della redazione di Eppen.

Venerdì 02 ottobre

Il fine settimana prende il via da Bergamo con « Creattiva », la fiera dedicata alle arti creative, giunta alle 34esima edizione, che fino a domenica 4 ottobre porta negli spazi della Fiera di Bergamo oltre 200 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero con numerose proposte per tutti gli appassionati della cultura del «saper fare». Oltre agli stand dedicati al cucito, al ricamo, ai filati, alla pittura, al patchwork e a tutte le tecniche creative, il cuore di questa edizione è il mettersi alla prova: sono oltre 200 i corsi, le attività e i laboratori in programma che permettono al pubblico di sperimentare le diverse lavorazioni dell’arte manuale. La più famosa festa della birra bavarese fa tappa nella nostra provincia: a Cividate al Piano arriva « Oktoberfest » firmato da Posto Fisso Cocktail & Bar. Per due serate, quella del 2 e del 3 ottobre, il centro sportivo si anima con fiumi di birra, buona cucina, con i tipici crauti, i würstel, i pretzel e allo stinco con patate, e tantissima musica dal vivo. Questa sera sono protagonisti in consolle dj Nello, dj Mauri e dj Acio – noti per le loro melodie afro – per la serata «Afro Dylan». Ma è sabato 3 ottobre l’appuntamento più atteso, con un ospite speciale: Maurizio Solieri, che sarà protagonista insieme ai Blascover di una serata dedicata al grande Vasco Rossi, l’artista che il chitarrista accompagna da oltre trent’anni sui più grandi palchi internazionali.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

2
Ven
Ottobre
h.09:00 / 22:00
Oratorio di Cornale Pradalunga
Castanea

La tredicesima edizione della rassegna dedicata alla cultura e ai sapori della castagna del Misma si svolge a Pradalunga attraverso un programma di eventi, convegni e degustazioni.

Manifestazioni
2
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Sibode DJ

L'evento presenta Sibode DJ alla consolle di NXT Platz, l'inventore dell'Electro-Bobalin, con un set live caratterizzato dall'uso di loop station, voce, tromba, beatbox e tastiere.

Musica
2
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Auditorium Comunale Montello
I vent’anni di Luz

«I vent’anni di Luz» narra una storia reale legata alla repressione militare in Argentina, attraverso la voce di Maria Pilar Pérez Aspra e il bandoneon di Gino Zambelli. Un evento che fa parte della rassegna di teatrolettura «Fiato ai Libri».

Letteratura
30
Mer
Settembre
h.19:00 / 22:30
NXT Station Bergamo
Pizzoccheri & Sciatt

Sapori della Valtellina arrivano a Bergamo con pizzoccheri, sciatt, polenta taragna, brasato e specialità della tradizione, tra proposte classiche e alternative vegetariane e vegane.

Food
2
Ven
Ottobre
h.09:00 / 18:00
Centro Paese Morbegno
Morbegno in Cantina

Tre weekend dedicati alla scoperta di cantine storiche, palazzi e sapori della Valtellina attraverso un itinerario che intreccia enogastronomia e patrimonio culturale.

Manifestazioni
2
Ven
Ottobre
h.18:30 / 20:00
PalaScienza Bergamo
Metronomi cosmici: la scoperta delle pulsar

Un approfondimento all'interno della rassegna «BergamoScienza» dedicato alla scoperta delle pulsar e al loro impatto sull'astronomia moderna.

Incontri

Sabato 03 ottobre

È il primo weekend di « BergamoScienza », il festival di divulgazione scientifica che fino all’11 ottobre porta in città e provincia oltre 180 appuntamenti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti e incontri. Il tema scelto per quest’anno è «Convergenze», un invito a mettere in dialogo saperi diversi per affrontare alcune delle grandi domande del presente. Toccando tutti i campi delle scienze, dalla fisica all’astronomia fino all’intelligenza artificiale, «BergamoScienza» invita il pubblico a riflettere sulle grandi questioni odierne attraverso più punti di vista. Oggi, sabato 3 ottobre, sono diversi gli appuntamenti tra cui scegliere: tra questi, l’incontro «Sotto i nostri piedi» dedicato alla attività geologica terrestre, il focus «Parole che feriscono» incentrato sul linguaggio d’odio sui social network e l’approfondimento «Nella foresta pluviale: cognizione e intelligenza nei gorilla» dedicato alle capacità cognitive dei gorilla e alle minacce che ne compromettono l’habitat. La redazione di Eppen ha dedicato un articolo alla 34esima edizione del festival. Dalle riflessioni sul futuro della scienza e del nostro pianeta, in serata si torna invece al passato con un viaggio nel tempo attraverso la musica degli anni Novanta. Per il «NXT Platz», in Piazzale Alpini a Bergamo, è in programma « Certe notti magiche », una serata nostalgica dedicata alla scena pop e dance del decennio con i grandi successi internazionali e nazionali. Non mancano le grandi hit di Britney Spears, delle Spice Girls, degli 883, degli Articolo 31, di Jovanotti e di tutti gli artisti che hanno fatto ballare e cantare un’intera generazione.

Non vi abbiamo convinto?

3
Sab
Ottobre
h.21:15 / 23:00
oratorio Solza
Time out

Per la rassegna «Terra di Mezzo» Compagnia La Pulce nei comuni dell'Isola Bergamasca, a Solza sale sul palco la compagnia fondatrice della kermesse.

Spettacoli
3
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Arena Bergamo
Yll Limani

L'artista albanese presenta il suo International Live Tour 2026, denominato «Thirrëm Sot ose Nesër Tour», all'interno di una rassegna di musica pop internazionale.

Musica
3
Sab
Ottobre
h.17:00 / 19:00
THE PLACE Bergamo
Through Her Lens

Un'indagine sulle condizioni della visione attraverso le opere di oltre 30 pioniere e interpreti dell'arte contemporanea.

Arte
3
Sab
Ottobre
h.08:30 / 16:00
Costa di Mezzate Costa di Mezzate
Terre del Vescovado Gravel

Il percorso si sviluppa tra strade bianche, vigneti, borghi storici e cascine, attraversando i paesaggi delle colline bergamasche con partenza da Costa di Mezzate.

Outdoor
3
Sab
Ottobre
h.08:00 / 21:30
Latteria Sociale Montana di Scalve Schilpario
Fiera del Bestiame e dell’Agricoltura Scalvina

La 115esima edizione della Festa dell’Agricoltura Scalvina propone un programma dedicato all’allevamento, alle tradizioni rurali e alle attività culturali del territorio.

Manifestazioni
3
Sab
Ottobre
h.08:00 / 23:00
- Gandino
Raccolta e scartocciatura delle pannocchie

Una giornata dedicata alle tradizioni del mais tra i campi e Piazza Vittorio Veneto

Outdoor

Domenica 04 ottobre

A Sorisole oggi si inaugura l’autunno con la 21esima edizione della « Fiera d’Autunno », la manifestazione che le eccellenze del territorio e i colori della stagione con una giornata ricca di appuntamenti per tutta la comunità. Lungo via Martiri della Libertà e via Aldo Moro, per tutta la giornata, le attività commerciali e artigianali sono protagoniste con diverse proposte volte a valorizzare la qualità dei prodotti locali e a celebrare il valore dello stare insieme. Il cuore dell’evento è la grande sfilata di moda intervallata da esibizioni di danza a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Un viaggio tra abiti e accessori messi a disposizione dalle attività commerciale di Sorisole. A Palosco torna « Ghera ona olta » la manifestazione dedicata ai mestieri di un tempo, alle abitudini del passato e alla Bergamo rurale e contadina. Per le vie del centro storico vengono ricostruiti alcuni ambienti della cascina di un tempo, con carri allestiti, animali e stand dedicati alle arti e ai mestieri tradizionali. Per i più piccoli, non mancano i giochi in legno di una volta, le biciclette allestite con gli strumenti degli antichi mestieri e i laboratori dedicati alla lavorazione della lana e del latte. In occasione di questo evento, è presente per tutta la giornata anche la redazione mobile de L’Eco Cafè.

Volete altre idee?

4
Dom
Ottobre
h.10:00 / 19:00
Media Pianura Padana Martinengo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Un nuovo appuntamento per visitare i castelli, palazzi e borghi medievali per viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda.

Visite guidate
4
Dom
Ottobre
h.10:00 / 19:00
Castello di Pagazzano Pagazzano
Castello in Arte

Il Gruppo della Civiltà Contadina e il Comune di Pagazzano presentano una giornata dedicata all'espressione artistica, alle creazioni artigianali e alle attività teatrali.

Arte
4
Dom
Ottobre
h.16:30 / 17:30
Teatro di Loreto Bergamo
Piccoli Principi e Principesse

L'evento, parte della rassegna «Il Teatro delle Meraviglie», presenta uno spettacolo di teatro d'attore con musica dal vivo della Compagnia Stilema, adatto a bambini dai 4 anni in su.

Spettacoli
4
Dom
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Country Dance

L'appuntamento con il genere country torna presso la struttura NXT Bergamo nell'ambito della rassegna The Hazzard Country Dance.

Manifestazioni
4
Dom
Ottobre
h.14:30 / 16:00
Parco Astronomico La Torre del Sole Brembate di Sopra
Osservazione del Sole

L'attività prevede l'osservazione diretta del Sole, approfondimenti sulle caratteristiche della nostra stella e attività didattiche basate sulla luce solare.

Scienza
4
Dom
Ottobre
h.15:00 / 17:00
Accademia Tadini Lovere
Nascita di un sogno: la collezione Tadini tra passato, presente e futuro

Un percorso guidato dai servizi educativi dell'Accademia Tadini per esplorare la storia della collezione e il legame tra arte e biografia del Conte Tadini.

Incontri

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