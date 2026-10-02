Guida agli eventi del weekend (02-04 ottobre)

Uscire di casa fa bene: sono diversi studi a confermarlo. Alcune ricerche condotte da studiosi e scienziati dimostrano come trascorrere del tempo in spazi verdi, o semplicemente, uscire dall’ambiente domestico può avere effetti positivi e reali sul benessere mentale. Non è necessario partire per un viaggio o fare qualcosa di straordinario: basta trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, fare una passeggiata, assistere a uno spettacolo o stare in compagnia. A Bergamo e in tutta la provincia, il primo weekend di ottobre offre numerose occasioni per staccare dalla routine e godersi il tempo libero. Ecco i consigli della redazione di Eppen.
Venerdì 02 ottobre
Il fine settimana prende il via da Bergamo con « Creattiva », la fiera dedicata alle arti creative, giunta alle 34esima edizione, che fino a domenica 4 ottobre porta negli spazi della Fiera di Bergamo oltre 200 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero con numerose proposte per tutti gli appassionati della cultura del «saper fare». Oltre agli stand dedicati al cucito, al ricamo, ai filati, alla pittura, al patchwork e a tutte le tecniche creative, il cuore di questa edizione è il mettersi alla prova: sono oltre 200 i corsi, le attività e i laboratori in programma che permettono al pubblico di sperimentare le diverse lavorazioni dell’arte manuale. La più famosa festa della birra bavarese fa tappa nella nostra provincia: a Cividate al Piano arriva « Oktoberfest » firmato da Posto Fisso Cocktail & Bar. Per due serate, quella del 2 e del 3 ottobre, il centro sportivo si anima con fiumi di birra, buona cucina, con i tipici crauti, i würstel, i pretzel e allo stinco con patate, e tantissima musica dal vivo. Questa sera sono protagonisti in consolle dj Nello, dj Mauri e dj Acio – noti per le loro melodie afro – per la serata «Afro Dylan». Ma è sabato 3 ottobre l’appuntamento più atteso, con un ospite speciale: Maurizio Solieri, che sarà protagonista insieme ai Blascover di una serata dedicata al grande Vasco Rossi, l’artista che il chitarrista accompagna da oltre trent’anni sui più grandi palchi internazionali.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Sabato 03 ottobre
È il primo weekend di « BergamoScienza », il festival di divulgazione scientifica che fino all’11 ottobre porta in città e provincia oltre 180 appuntamenti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti e incontri. Il tema scelto per quest’anno è «Convergenze», un invito a mettere in dialogo saperi diversi per affrontare alcune delle grandi domande del presente. Toccando tutti i campi delle scienze, dalla fisica all’astronomia fino all’intelligenza artificiale, «BergamoScienza» invita il pubblico a riflettere sulle grandi questioni odierne attraverso più punti di vista. Oggi, sabato 3 ottobre, sono diversi gli appuntamenti tra cui scegliere: tra questi, l’incontro «Sotto i nostri piedi» dedicato alla attività geologica terrestre, il focus «Parole che feriscono» incentrato sul linguaggio d’odio sui social network e l’approfondimento «Nella foresta pluviale: cognizione e intelligenza nei gorilla» dedicato alle capacità cognitive dei gorilla e alle minacce che ne compromettono l’habitat. La redazione di Eppen ha dedicato un articolo alla 34esima edizione del festival. Dalle riflessioni sul futuro della scienza e del nostro pianeta, in serata si torna invece al passato con un viaggio nel tempo attraverso la musica degli anni Novanta. Per il «NXT Platz», in Piazzale Alpini a Bergamo, è in programma « Certe notti magiche », una serata nostalgica dedicata alla scena pop e dance del decennio con i grandi successi internazionali e nazionali. Non mancano le grandi hit di Britney Spears, delle Spice Girls, degli 883, degli Articolo 31, di Jovanotti e di tutti gli artisti che hanno fatto ballare e cantare un’intera generazione.
Non vi abbiamo convinto?
Domenica 04 ottobre
A Sorisole oggi si inaugura l’autunno con la 21esima edizione della « Fiera d’Autunno », la manifestazione che le eccellenze del territorio e i colori della stagione con una giornata ricca di appuntamenti per tutta la comunità. Lungo via Martiri della Libertà e via Aldo Moro, per tutta la giornata, le attività commerciali e artigianali sono protagoniste con diverse proposte volte a valorizzare la qualità dei prodotti locali e a celebrare il valore dello stare insieme. Il cuore dell’evento è la grande sfilata di moda intervallata da esibizioni di danza a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Un viaggio tra abiti e accessori messi a disposizione dalle attività commerciale di Sorisole. A Palosco torna « Ghera ona olta » la manifestazione dedicata ai mestieri di un tempo, alle abitudini del passato e alla Bergamo rurale e contadina. Per le vie del centro storico vengono ricostruiti alcuni ambienti della cascina di un tempo, con carri allestiti, animali e stand dedicati alle arti e ai mestieri tradizionali. Per i più piccoli, non mancano i giochi in legno di una volta, le biciclette allestite con gli strumenti degli antichi mestieri e i laboratori dedicati alla lavorazione della lana e del latte. In occasione di questo evento, è presente per tutta la giornata anche la redazione mobile de L’Eco Cafè.
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