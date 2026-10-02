Guida agli eventi del weekend (02-04 ottobre)

È il primo weekend di « BergamoScienza », il festival di divulgazione scientifica che fino all’11 ottobre porta in città e provincia oltre 180 appuntamenti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti e incontri. Il tema scelto per quest’anno è «Convergenze», un invito a mettere in dialogo saperi diversi per affrontare alcune delle grandi domande del presente. Toccando tutti i campi delle scienze, dalla fisica all’astronomia fino all’intelligenza artificiale, «BergamoScienza» invita il pubblico a riflettere sulle grandi questioni odierne attraverso più punti di vista. Oggi, sabato 3 ottobre, sono diversi gli appuntamenti tra cui scegliere: tra questi, l’incontro «Sotto i nostri piedi» dedicato alla attività geologica terrestre, il focus «Parole che feriscono» incentrato sul linguaggio d’odio sui social network e l’approfondimento «Nella foresta pluviale: cognizione e intelligenza nei gorilla» dedicato alle capacità cognitive dei gorilla e alle minacce che ne compromettono l’habitat. La redazione di Eppen ha dedicato un articolo alla 34esima edizione del festival. Dalle riflessioni sul futuro della scienza e del nostro pianeta, in serata si torna invece al passato con un viaggio nel tempo attraverso la musica degli anni Novanta. Per il «NXT Platz», in Piazzale Alpini a Bergamo, è in programma « Certe notti magiche », una serata nostalgica dedicata alla scena pop e dance del decennio con i grandi successi internazionali e nazionali. Non mancano le grandi hit di Britney Spears, delle Spice Girls, degli 883, degli Articolo 31, di Jovanotti e di tutti gli artisti che hanno fatto ballare e cantare un’intera generazione.