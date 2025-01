Guida agli eventi del weekend (10 – 12 gennaio)

A Daste « The Swing Home Night » proporrà questa sera un tuffo nel passato, in un viaggio musicale che vi porterà a ballare e cantare sulle note più iconiche degli anni ’20, ’30, ’40 e ’50. Non sapete ballare? Non vi preoccupate, sulla pista imparerete i passi e vi scatenerete per tutta la notte. Da oggi fino a domenica, torna alla Fiera di Bergamo «BAF- Bergamo Arte Fiera », una kermesse dedicata all’arte moderna e contemporanea, con percorsi di approfondimenti dedicata ai principali linguaggi artistici. La manifestazione è inoltre una delle mostre mercato più prestigiose d’Italia, un evento culturale che celebra l’arte in tutte le sue forme.