13 Febbraio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (13 – 15 febbraio)

Guida. Dall’unica data italiana degli All Time Low alla «Festa dei Casonsèi&Scarpinocc», passando per teatro, arte e un Carnevale che invade le piazze con parate e «Giochi Carnevalimpici». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
San Valentino o Carnevale? Cuori o coriandoli, chitarre elettriche o carri allegorici. Il secondo weekend di febbraio tiene insieme mondi diversi e li fa dialogare tra loro tra grandi live, sapori della tradizione, spettacoli e piazze che si trasformano in teatri a cielo aperto. La provincia si accende e promette tre giorni da vivere fino in fondo. Pronti a scegliere il vostro evento?

Venerdì 13 febbraio

La serata si preannuncia esplosiva alla ChorusLife Arena, dove arriva l’unico show italiano degli All Time Low . La band del Maryland, formata da Alex Gaskarth, Jack Barakat, Rian Dawson e Zack Merrick, torna dal vivo con l’energia che l’ha resa un punto di riferimento della scena pop punk internazionale. Freschi del nuovo album «Everyone’s Talking!», gli All Time Low portano sul palco un repertorio che attraversa oltre vent’anni di carriera, più di 3.5 milioni di album venduti negli Stati Uniti e oltre 5 miliardi di stream globali. Se preferite “tuffarvi” in un appuntamento goloso non potete perdere al NXT Station di Bergamo la « Festa dei Casonsèi&Scarpinocc ». Qui si entra dritti nel cuore della tradizione bergamasca con i ripieni fatti come volta, burro sfuso e salvia che dona un tocco inconfondibile. Piatti imperdibili nati tra le valli e portati in tavola per stare insieme, raccontarsi storie e fare la scarpetta senza vergogna.

Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.

13
Ven
Febbraio
h.21:30 / 23:45
Daste Bergamo
Canta Indie. Canta Male. Sanremo Edition

Al Daste di Bergamo, è in programma una serata karaoke a tema Festival di Sanremo, con le canzoni più iconiche e note degli ultimi anni.

Musica
13
Ven
Febbraio
h.22:00 / 23:55
Druso Ranica
Stef Burns

Al Druso di Ranica, Il talentuoso quartetto bergamasco Mr FeedBack incontra Stef Burns, chitarrista statunitense vera leggenda del Rock.

Musica
13
Ven
Febbraio
h.10:00 / 12:00
Centro paese Mozzanica
Carnevale a Mozzanica

Per festeggiare il Carnevale, a Mozzanica è in programma la sfilata dei bambini e delle bambine della Scuola dell'Infanzia Agustoni Maria Ceri.

Manifestazioni
13
Ven
Febbraio
h.18:30 / 21:00
Accademia Belle Arti Bergamo
Concerto Interscape

Per la serie di appuntamenti di «Festival TONO - INTERSCAPE», sono in programma le esecuzioni musicali dirette dal Mo Fabian Panisello, composizioni inedite realizzate dagli studenti INTERSCAPE a cura di Umberto Pedraglio.

Musica
13
Ven
Febbraio
h.21:00 / 22:30
Teatro Colognola Bergamo
Volevo Essere Io

Al Cineteatro Colognola arriva uno show popolare e autentico scritto per le donne, pensando agli uomini dove Valeria Graci ci porta nelle fasi di crescita della sua vita, anche quelle più delicate.

Spettacoli
13
Ven
Febbraio
h.15:30 / 16:30
Palazzo Moroni Bergamo
Un amore da favola: Amore e Psiche

In occasione della giornata degli innamorati, Palazzo Moroni propone una visita speciale alla scoperta della Storia di Amore e Psiche, tratta dalle Metamorfosi di Apuleio e raffigurata dal pittore Gian Giacomo Barbelli.

Visite guidate

Sabato 14 febbraio

San Valentino si colora di ironia con «Una Marchesa ad Assisi», in programma per la rassegna «Fara Teatro e Musica». Ippolita Baldini torna in scena a Fara Gera d’Adda con il secondo capitolo delle peripezie di Roberta, alle prese con insicurezze, dubbi e un cammino verso Assisi che diventa ricerca di sé tra arte, nobiltà e incontri improbabili. Frati, suore, milanesi «imbruttiti» e un mondo aristocratico e confuso fanno da cornice a uno spettacolo brillante, capace di far ridere e riflettere. Questa sera prosegue anche il festival letterario «Presente Prossimo» con l’atteso incontro all’Auditorium Modernissimo di Nembro con Matteo Nucci. Filosofo, narratore e studioso dell’antichità, finalista al «Premio Strega» in due occasioni, Nucci è capace di mettere in dialogo la classicità con il presente. Platone, Socrate, Empedocle: figure lontane nel tempo che tornano vive nelle sue parole, attraversando le grandi domande che ancora oggi interrogano la nostra storia culturale e personale.

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

14
Sab
Febbraio
h.09:00 / 13:00
Piani dell'Avaro Cusio
Ciaspolata serale ai Piani dell'Avaro

Una fantastica serata sulla neve dell'Alta Val Brembana, ai Piani dell'Avaro. Un'uscita adatta a tutti per esplorare in tranquillità il Monte Avaro, accompagnati da un'esperta guida alpina.

Outdoor
14
Sab
Febbraio
h.22:00 / 23:55
Druso Ranica
Carnevale al Druso - Teo e le Veline Grasse

In occasione del Carnevale, il Druso organizza una serata all'insegna della musica e del divertimento in compagnia di Teo e le Veline Grasse.

Musica
14
Sab
Febbraio
h.11:00 / 12:00
Teatro Donizetti Bergamo
San Pietroburgo e le avanguardie

Al Teatro Donizetti tornano gli appuntamenti di «Lezioni di Storia»: sul palco Paolo Nori e un racconto dei fermenti di rinnovamento artistico e culturale nel periodo della Rivoluzione.

Incontri
14
Sab
Febbraio
h.18:00 / 23:30
Castello di Trezzo Trezzo sull'Adda
San Valentino al Castello

Naviga sull'Adda, visita il castello e ama: le due proposte della Pro Loco di Trezzo sull'Adda per un San Valentino tra storia, magia e sapori sull’Adda.

Food
14
Sab
Febbraio
h.23:00 / 23:50
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Random, una festa a caso

Al Live Club di Trezzo, una festa totalmente a caso, in cui c'è solo una regola da seguire: vestirsi totalmente a caso senza senso!

Musica
14
Sab
Febbraio
h.16:00 / 17:30
MAT - museo Arte Tempo Clusone
Visita guidata alla mostra Carpinoni

Visita guidata che permette di scoprire il percorso espositivo permette di conoscere da vicino un artista capace di unire equilibrio compositivo, luminosità cromatica e profonda spiritualità.

Visite guidate

Domenica 15 febbraio

Oggi il giorno in cui il Carnevale entra nel vivo. In città, dal 13 al 22 febbraio, un ricco calendario unisce cultura, sport e spettacolo, ma il cuore pulsante sarà proprio questo pomeriggio con i «Giochi Carnevalimpici». Piazza Dante e Piazza Libertà si trasformano in un anfiteatro a tema alpino, tra pupazzi di neve, fiocchi e scenografie di montagna. Dalle 10.30 alle 18.30 una sequenza ininterrotta di spettacoli e laboratori animerà il centro storico, ribattezzato con nomi evocativi per l’occasione. Un pomeriggio pensato per famiglie e bambini, dove creatività e gioco diventano protagonisti. A Morbegno, invece, va in scena l’appuntamento più atteso: la « Grande parata di Carnevale », perfetta per un pomeriggio fuori porta. Dalle 14.30 alle 16 le vie del centro, lungo il triangolo tra via Garibaldi, piazza Caduti della Libertà, via Nani e via Vanoni, ospiteranno i carri allegorici realizzati da Umberto Cinquini di Viareggio: opere in cartapesta, coloratissime e spettacolari, con meccanismi complessi e dimensioni imponenti, capaci di aprirsi e richiudersi nei punti più stretti del percorso. Accanto ai carri, gruppi mascherati e ospiti di fama internazionale porteranno ritmo e meraviglia, prima della conclusione in piazza Sant’Antonio con l’estrazione della grande lotteria organizzata dalla Pro Loco insieme ai commercianti.

Non vi abbiamo convinto?

15
Dom
Febbraio
h.17:00 / 19:00
ChorusLife Arena Bergamo
Esperienze D.M.

Sul palco della ChorusLife Arena arrivano Awed, Dose e Dadda, che tornano con un format unico tra comicità, improvvisazione e storie piccanti dal web.

Spettacoli
15
Dom
Febbraio
h.16:30 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
T-Rex: gli amici non si mangiano.

Per la rassegna «Giocarteatro» di Teatro Prova, uno spettacolo sull'amicizia tra un temibile dinosauro e una piccola topolina.

Bambini
15
Dom
Febbraio
h.17:00 / 19:00
Cineteatro Gavazzeni Seriate
I Canti del Cuore

Al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il pianista Antonio Ballista racconta Franco Battiato, in un concerto che ripercorre le tappe più significative della sua vita.

Musica
15
Dom
Febbraio
h.14:30 / 15:30
La Torre del Sole Brembate di Sopra
Favole e Animali del Cielo

Un viaggio tra stelle e miti! Scoprite le storie nascoste dietro le costellazioni. Al Planetario della Torre del Sole, un'avventura tra miti e leggende vi aspetta! Perfetto per grandi e piccini.

Scienza
15
Dom
Febbraio
h.20:00 / 22:00
Daste Bergamo
Concerto di chiusura

Per la serie di appuntamenti di «Festival TONO - INTERSCAPE», è in programma la chiusura della rassegna, con un concerto del Dipartimento Pop Rock del Conservatorio di Bergamo.

Musica
15
Dom
Febbraio
h.16:00 / 17:15
Teatro alle Grazie Bergamo
Ennio Morricone - Il suono di una vita

Al Teatro alle Grazie di Bergamo, va in scena un tributo al grande compositore con la narrazione del giornalista Fabio Santini e la musica di Michela Podera e Raffaele Mezzanotti.

Musica

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

