Guida agli eventi del weekend (13 – 15 febbraio)

San Valentino o Carnevale? Cuori o coriandoli, chitarre elettriche o carri allegorici. Il secondo weekend di febbraio tiene insieme mondi diversi e li fa dialogare tra loro tra grandi live, sapori della tradizione, spettacoli e piazze che si trasformano in teatri a cielo aperto. La provincia si accende e promette tre giorni da vivere fino in fondo. Pronti a scegliere il vostro evento?
Venerdì 13 febbraio
La serata si preannuncia esplosiva alla ChorusLife Arena, dove arriva l’unico show italiano degli All Time Low . La band del Maryland, formata da Alex Gaskarth, Jack Barakat, Rian Dawson e Zack Merrick, torna dal vivo con l’energia che l’ha resa un punto di riferimento della scena pop punk internazionale. Freschi del nuovo album «Everyone’s Talking!», gli All Time Low portano sul palco un repertorio che attraversa oltre vent’anni di carriera, più di 3.5 milioni di album venduti negli Stati Uniti e oltre 5 miliardi di stream globali. Se preferite “tuffarvi” in un appuntamento goloso non potete perdere al NXT Station di Bergamo la « Festa dei Casonsèi&Scarpinocc ». Qui si entra dritti nel cuore della tradizione bergamasca con i ripieni fatti come volta, burro sfuso e salvia che dona un tocco inconfondibile. Piatti imperdibili nati tra le valli e portati in tavola per stare insieme, raccontarsi storie e fare la scarpetta senza vergogna.
Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.
Sabato 14 febbraio
San Valentino si colora di ironia con «Una Marchesa ad Assisi», in programma per la rassegna «Fara Teatro e Musica». Ippolita Baldini torna in scena a Fara Gera d’Adda con il secondo capitolo delle peripezie di Roberta, alle prese con insicurezze, dubbi e un cammino verso Assisi che diventa ricerca di sé tra arte, nobiltà e incontri improbabili. Frati, suore, milanesi «imbruttiti» e un mondo aristocratico e confuso fanno da cornice a uno spettacolo brillante, capace di far ridere e riflettere. Questa sera prosegue anche il festival letterario «Presente Prossimo» con l’atteso incontro all’Auditorium Modernissimo di Nembro con Matteo Nucci. Filosofo, narratore e studioso dell’antichità, finalista al «Premio Strega» in due occasioni, Nucci è capace di mettere in dialogo la classicità con il presente. Platone, Socrate, Empedocle: figure lontane nel tempo che tornano vive nelle sue parole, attraversando le grandi domande che ancora oggi interrogano la nostra storia culturale e personale.
Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!
Domenica 15 febbraio
Oggi il giorno in cui il Carnevale entra nel vivo. In città, dal 13 al 22 febbraio, un ricco calendario unisce cultura, sport e spettacolo, ma il cuore pulsante sarà proprio questo pomeriggio con i «Giochi Carnevalimpici». Piazza Dante e Piazza Libertà si trasformano in un anfiteatro a tema alpino, tra pupazzi di neve, fiocchi e scenografie di montagna. Dalle 10.30 alle 18.30 una sequenza ininterrotta di spettacoli e laboratori animerà il centro storico, ribattezzato con nomi evocativi per l’occasione. Un pomeriggio pensato per famiglie e bambini, dove creatività e gioco diventano protagonisti. A Morbegno, invece, va in scena l’appuntamento più atteso: la « Grande parata di Carnevale », perfetta per un pomeriggio fuori porta. Dalle 14.30 alle 16 le vie del centro, lungo il triangolo tra via Garibaldi, piazza Caduti della Libertà, via Nani e via Vanoni, ospiteranno i carri allegorici realizzati da Umberto Cinquini di Viareggio: opere in cartapesta, coloratissime e spettacolari, con meccanismi complessi e dimensioni imponenti, capaci di aprirsi e richiudersi nei punti più stretti del percorso. Accanto ai carri, gruppi mascherati e ospiti di fama internazionale porteranno ritmo e meraviglia, prima della conclusione in piazza Sant’Antonio con l’estrazione della grande lotteria organizzata dalla Pro Loco insieme ai commercianti.
Non vi abbiamo convinto?
