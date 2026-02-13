Guida agli eventi del weekend (13 – 15 febbraio)

Oggi il giorno in cui il Carnevale entra nel vivo. In città, dal 13 al 22 febbraio, un ricco calendario unisce cultura, sport e spettacolo, ma il cuore pulsante sarà proprio questo pomeriggio con i «Giochi Carnevalimpici». Piazza Dante e Piazza Libertà si trasformano in un anfiteatro a tema alpino, tra pupazzi di neve, fiocchi e scenografie di montagna. Dalle 10.30 alle 18.30 una sequenza ininterrotta di spettacoli e laboratori animerà il centro storico, ribattezzato con nomi evocativi per l’occasione. Un pomeriggio pensato per famiglie e bambini, dove creatività e gioco diventano protagonisti. A Morbegno, invece, va in scena l’appuntamento più atteso: la « Grande parata di Carnevale », perfetta per un pomeriggio fuori porta. Dalle 14.30 alle 16 le vie del centro, lungo il triangolo tra via Garibaldi, piazza Caduti della Libertà, via Nani e via Vanoni, ospiteranno i carri allegorici realizzati da Umberto Cinquini di Viareggio: opere in cartapesta, coloratissime e spettacolari, con meccanismi complessi e dimensioni imponenti, capaci di aprirsi e richiudersi nei punti più stretti del percorso. Accanto ai carri, gruppi mascherati e ospiti di fama internazionale porteranno ritmo e meraviglia, prima della conclusione in piazza Sant’Antonio con l’estrazione della grande lotteria organizzata dalla Pro Loco insieme ai commercianti.