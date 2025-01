Guida agli eventi del weekend (17 – 19 gennaio)

Prende il via oggi l’edizione invernale di «Bergamo Sposi - Treviglio Edition», il 30esimo salone dedicato agli sposi e alla cerimonia che animerà fino a domenica la Fiera di Treviglio. In esposizione ci saranno tutte le novità di settore: in questo articolo trovate tutti i dettagli per organizzare una visita alla manifestazione. Questa sera, invece, il Druso ospiterà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il concerto di Giorgio Canali . Dopo la parentesi estiva, il cantautore bolognese torna a calcare i palchi italiani con il suo inconfondibile stile, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua musica intensa e coinvolgente. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i suoi brani più famosi e le nuove canzoni del suo ultimo album.