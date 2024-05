Guida agli eventi del weekend (17 – 19 maggio)

Partiamo subito con il botto con la « Festa della Birra Belga » in programma allo Spazio Fase di Alzano Lombardo. La seconda edizione della rassegna celebrerà della cultura della birra belga in Italia con degustazioni, musica dal vivo e specialità gastronomiche per un’esperienza a 360 gradi, come se fossimo davvero in Belgio.