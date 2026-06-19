Guida agli eventi del weekend (19 – 21 giugno)

La settimana che accoglie l’arrivo ufficiale dell’estate può portare solo una cosa: tanto caldo, tanto sole, ma soprattutto tanti eventi da viversi all’aria aperta (certo, facendo attenzione alle ore più calde). Come l’estate, arriviamo puntuali con la consueta lista di eventi dedicati al fine settimana. Ci sono opzioni per tutti: chi opterà per qualcosa di tranquillo in città, un appuntamento culturale, oppure una gita fuori porta per godersi il paesaggio lacustre. Forza, prendete nota, perché il weekend è già qui!
Venerdì 19 giugno
Questa sera nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo la voce di Arisa inaugura la rassegna di eventi «Lazzaretto Estate 2026» . La voce penetrante della cantante porterà sul palco le canzoni del nuovo album «Foto Mosse», ma anche le hit di un tempo – da «Sincerità» a «La Notte». La prenotazione è consigliata sul sito ufficiale della rassegna. Per gli amanti dei cibi tipici della cucina bergamasca l’appuntamento d’obbligo è la «Sagra del Casoncello» , che inaugura questa sera la ventiquattresima edizione a Castro. La Pro loco organizza la manifestazione culinaria che fino al 24 giusto porta all’area feste a sfioro del Lago d’Iseo 400mq di stand adibito a ristorante, con possibilità di assaggiare altri piatti della tradizione e una selezione di vini del territorio.
Prosegue nel cuore di Bergamo, «NXT Festival» , la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali, che questa sera porta sul palco «I Selton» con un mix di pop, cantautorato e tropicália.
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Sabato 30 maggio
Con la sua «Notte Romantica» Clusone aderisce al circuito dei Borghi più belli d’Italia che da undici edizioni accende il weekend del solstizio. La mattina si apre con il Mercatino delle pulci (dalle 8 alle 17) in piazza Manzù, ritrovo perfetto di collezionisti e appassionati di vintage. Il pomeriggio offre una parentesi dedicata alla cultura con la visita guidata «I Grandi classici» alle 15.30 che, da Piazza dell’Orologio, condurrà i partecipanti alla scoperta del celebre Orologio Planetario Fanzago, del suo meccanismo, del grande affresco della Danza Macabra e dell’Oratorio dei Disciplini. È consigliata la prenotazione. Dalle 18, sarà invece il centro storico a cambiare volto: musica dal vivo e suggestive comparse a tema accompagneranno residenti e visitatori fino a sera. Sempre per gli amanti della musica arriva «Clamore Festival»: la nona edizione porta sul palco 290 artisti dà il via alla prima giornata di festival con la «Festa della Musica», dalle 15.30 in Largo Rezzara.
Al NXT, a partire dalle 21 torna il «Train to Roots» , la storica band sarda che ha conquistato il pubblico unendo la forza del reggae giamaicano alle contaminazioni della world music, alternando testi impegnati e ironici in italiano, sardo e inglese.
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Domenica 21 giugno
A Orio al Serio tornano protagoniste le intramontabili Fiat 500 con il Raduno «Città di Orio al Serio», appuntamento dedicato agli appassionati delle storiche utilitarie che hanno segnato un’epoca. La nostalgica e colorata sfilata trasforma le strade in un piccolo museo viaggiante a cielo aperto, tra ricordi, curiosità e passione per i motori.
Dall’altra parte della provincia, sulle colline dell’Alto Sebino, l’invito è invece a rallentare il passo. La camminata enogastronomica «Profumi di Collina» accompagna i partecipanti lungo un itinerario di circa 18 chilometri tra Riva di Solto, Solto Collina e Fonteno, con soste dedicate ai prodotti tipici e ai sapori locali. Un percorso che unisce natura, convivialità e panorami mozzafiato sul lago d’Iseo, trasformando il cammino in un vero viaggio tra gusto e tradizione. Non vi abbiamo convinto?
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