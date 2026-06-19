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19 Giugno 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (19 – 21 giugno)

Guida. Da «La Sagra del Casoncello» a «Lazzaretto Estate», dalla «Notte Romantica» al «Clamore festival», passando per la camminata enogastronomica «Profumi di collina». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

La settimana che accoglie l’arrivo ufficiale dell’estate può portare solo una cosa: tanto caldo, tanto sole, ma soprattutto tanti eventi da viversi all’aria aperta (certo, facendo attenzione alle ore più calde). Come l’estate, arriviamo puntuali con la consueta lista di eventi dedicati al fine settimana. Ci sono opzioni per tutti: chi opterà per qualcosa di tranquillo in città, un appuntamento culturale, oppure una gita fuori porta per godersi il paesaggio lacustre. Forza, prendete nota, perché il weekend è già qui!

Venerdì 19 giugno

Questa sera nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo la voce di Arisa inaugura la rassegna di eventi «Lazzaretto Estate 2026» . La voce penetrante della cantante porterà sul palco le canzoni del nuovo album «Foto Mosse», ma anche le hit di un tempo – da «Sincerità» a «La Notte». La prenotazione è consigliata sul sito ufficiale della rassegna. Per gli amanti dei cibi tipici della cucina bergamasca l’appuntamento d’obbligo è la «Sagra del Casoncello» , che inaugura questa sera la ventiquattresima edizione a Castro. La Pro loco organizza la manifestazione culinaria che fino al 24 giusto porta all’area feste a sfioro del Lago d’Iseo 400mq di stand adibito a ristorante, con possibilità di assaggiare altri piatti della tradizione e una selezione di vini del territorio.

Prosegue nel cuore di Bergamo, «NXT Festival» , la rassegna estiva di concerti ed eventi speciali, che questa sera porta sul palco «I Selton» con un mix di pop, cantautorato e tropicália.

Preferite altro? Ecco altri consigli.

19
Ven
Giugno
h.17:00 / 23:30
Prato delle associazioni Mozzo
Summer Festival Street Food

Tre giorni dedicati ai sapori dello street food con dodici postazioni gastronomiche, musica e ingresso gratuito nel Prato delle Associazioni di Mozzo.

Manifestazioni
19
Ven
Giugno
h.19:00 / 18:00
Palazzo Visconti Brignano Gera d'Adda
Tra Borghi e Castelli

Un’autentica celebrazione del ciclismo eroico, durante la quale il cronometro si ferma per lasciare spazio al piacere del viaggio e al desiderio di riportare in strada i "ferri vecchi" che hanno segnato un'epoca.

Outdoor
18
Gio
Giugno
h.09:00 / 23:00
Gerundium Casirate d'Adda
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2026 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! Dal 18 giugno al 4 luglio si terrà a Casirate d'Adda e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni
19
Ven
Giugno
h.20:45 / 22:45
Museo Adriano Bernareggi Bergamo
Lotto By Night

Un itinerario di visita alla scoperta dell'opera di Lorenzo Lotto che parte dal Museo Diocesano Adriano Bernareggi per concludersi presso la chiesa di San Michele al Pozzo Bianco.

Visite guidate
19
Ven
Giugno
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Arena Bergamo
Alfa

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo va in scena la tappa del nuovo tour estivo di Alfa, che girerà l'Italia prima del tour dei palazzetti in autunno.

Musica
19
Ven
Giugno
h.21:15 / 23:00
Cineteatro Sorriso Gorle
Tipico Maschio italiano

Per «Terre del Vescovado Teatro Festival», uno spettacolo nato dalla profonda scossa emotiva collettiva seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin. La produzione di e con Lorenzo Maragoni è un vero e proprio rito di consapevolezza.

Spettacoli

Sabato 30 maggio

Con la sua «Notte Romantica» Clusone aderisce al circuito dei Borghi più belli d’Italia che da undici edizioni accende il weekend del solstizio. La mattina si apre con il Mercatino delle pulci (dalle 8 alle 17) in piazza Manzù, ritrovo perfetto di collezionisti e appassionati di vintage. Il pomeriggio offre una parentesi dedicata alla cultura con la visita guidata «I Grandi classici» alle 15.30 che, da Piazza dell’Orologio, condurrà i partecipanti alla scoperta del celebre Orologio Planetario Fanzago, del suo meccanismo, del grande affresco della Danza Macabra e dell’Oratorio dei Disciplini. È consigliata la prenotazione. Dalle 18, sarà invece il centro storico a cambiare volto: musica dal vivo e suggestive comparse a tema accompagneranno residenti e visitatori fino a sera. Sempre per gli amanti della musica arriva «Clamore Festival»: la nona edizione porta sul palco 290 artisti dà il via alla prima giornata di festival con la «Festa della Musica», dalle 15.30 in Largo Rezzara.

Al NXT, a partire dalle 21 torna il «Train to Roots» , la storica band sarda che ha conquistato il pubblico unendo la forza del reggae giamaicano alle contaminazioni della world music, alternando testi impegnati e ironici in italiano, sardo e inglese.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

20
Sab
Giugno
h.05:00 / 18:00
Castello di Pagazzano Pagazzano
Castrum Pagatìanì

Al Castello di Pagazzano, è in programma un weekend dedicato alla storia, alla magia e all'artigianato d'eccellenza, con rievocazioni storiche e musica dal vivo.

Manifestazioni
20
Sab
Giugno
h.10:00 / 23:00
TORRE DE' ROVERI Torre de' Roveri
Torre d'Arte

Torna la rassegna culturale che unisce arte, musica, natura e tradizioni locali. Quest'anno il palinsesto si sviluppa in due fine settimana ricchi di appuntamenti imperdibili per tutte le età, distribuiti nei luoghi più suggestivi del territorio.

Manifestazioni
18
Gio
Giugno
h.18:00 / 22:00
Spritz & Burger Albino Albino
Festival del polpo alla brace e fritto misto

Dieci giorni di griglia, fritto misto, musica dal vivo e festa all’aperto: il sapore del mare incontra l’estate bergamasca, tra polpo alla brace, birre artigianali e serate sotto le stelle.

Food
20
Sab
Giugno
h.16:00 / 17:00
Orto Botanico Astino Bergamo
Petali e Parole: I cereali del solstizio

Nella sezione di Città Alta dell'Orto Botanico, appuntamento con il Circolo dei Narratori e una lettura dedicata al mondo dei cereali.

Letteratura
20
Sab
Giugno
h.17:00 / 18:00
Ridotto Gavazzeni Bergamo
Un siècle en rose

Al Ridotto Gavazzeni, va in scena il concerto di Agnese Ferraro e Veronica Cattarossi, un viaggio nella musica francese tra Ottocento e Novecento.

Musica
20
Sab
Giugno
h.20:00 / 23:00
Luoghi Vari Sarnico
Fahrenheit 442

Il 20 e il 21 giugno, a Sarnico, appuntamento con la quinta edizione di il Festival di Letteratura e Cultura Calcistica unico nel suo genere.

Manifestazioni

Domenica 21 giugno

A Orio al Serio tornano protagoniste le intramontabili Fiat 500 con il Raduno «Città di Orio al Serio», appuntamento dedicato agli appassionati delle storiche utilitarie che hanno segnato un’epoca. La nostalgica e colorata sfilata trasforma le strade in un piccolo museo viaggiante a cielo aperto, tra ricordi, curiosità e passione per i motori.

Dall’altra parte della provincia, sulle colline dell’Alto Sebino, l’invito è invece a rallentare il passo. La camminata enogastronomica «Profumi di Collina» accompagna i partecipanti lungo un itinerario di circa 18 chilometri tra Riva di Solto, Solto Collina e Fonteno, con soste dedicate ai prodotti tipici e ai sapori locali. Un percorso che unisce natura, convivialità e panorami mozzafiato sul lago d’Iseo, trasformando il cammino in un vero viaggio tra gusto e tradizione. Non vi abbiamo convinto?

21
Dom
Giugno
h.07:30 / 13:00
centro paese Alzano Lombardo
Gustando i Borghi

Una giornata tra gusto, tradizione e memoria torna il 21 giugno con un percorso enogastronomico itinerante di 8 km tra i borghi di Monte di Nese, Burro e Olera, per scoprire i sapori tipici locali e la bellezza del territorio.

Outdoor
21
Dom
Giugno
h.07:30 / 18:00
Piazzale Alberghi Foppolo
Il Trail del Centenario

Quattro percorsi tra i panorami dell’Alta Valle Brembana, da una family run non competitiva alla sfida endurance di 50 chilometri sui sentieri di montagna.

Outdoor
21
Dom
Giugno
h.09:00 / 19:00
Clusone Clusone
Yoga Days

Una giornata gratuita dedicata al benessere e al ritmo lento per gustare la scoperto del centro storico di Clusone, unendo pratiche di yoga, camminate consapevoli e pratiche di ascolto attivo.

Outdoor
21
Dom
Giugno
h.10:00 / 13:00
Accademia Carrara Bergamo
Ricamo e uncinetto

Un ciclo di laboratori dedicati alla riscoperta delle tecniche manuali come forma di interpretazione del patrimonio museale, tra ricamo su t-shirt e piastrelle all'uncinetto.

Handmade
21
Dom
Giugno
h.21:00 / 23:00
CULT! Auditorium Bergamo
Lear e il suo matto

Per la rassegna «Fili d'Arte», uno spettacolo che toglie allo spettatore ogni certezza: il re dialoga con il suo matto e non si capisce chi dei due sia davvero il folle.

Spettacoli
21
Dom
Giugno
h.21:00 / 22:30
Parco delle Erbe Danzanti Paratico
Alma Saxophone Quartet

Per il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo 2026», nel Parco delle Erbe Danzanti, è in programma il concerto dell'Alma Saxophone Quartet.

Musica

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