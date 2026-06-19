Guida agli eventi del weekend (19 – 21 giugno)

Con la sua «Notte Romantica» Clusone aderisce al circuito dei Borghi più belli d’Italia che da undici edizioni accende il weekend del solstizio. La mattina si apre con il Mercatino delle pulci (dalle 8 alle 17) in piazza Manzù, ritrovo perfetto di collezionisti e appassionati di vintage. Il pomeriggio offre una parentesi dedicata alla cultura con la visita guidata «I Grandi classici» alle 15.30 che, da Piazza dell’Orologio, condurrà i partecipanti alla scoperta del celebre Orologio Planetario Fanzago, del suo meccanismo, del grande affresco della Danza Macabra e dell’Oratorio dei Disciplini. È consigliata la prenotazione. Dalle 18, sarà invece il centro storico a cambiare volto: musica dal vivo e suggestive comparse a tema accompagneranno residenti e visitatori fino a sera. Sempre per gli amanti della musica arriva «Clamore Festival»: la nona edizione porta sul palco 290 artisti dà il via alla prima giornata di festival con la «Festa della Musica», dalle 15.30 in Largo Rezzara.