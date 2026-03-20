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20 Marzo 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (20 – 22 marzo)

Guida. Dallo Sagra Contadina alle Giornate FAI di Primavera, dalla Campo di Tulipani al concerto di Joe Lovano, passando per la «Festa di Primavera» di Pandemonium Teatro. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 1 min.
(Foto Freepik)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

La primavera è finalmente arrivata. Se siete alle prese con le pulizie e con i primi aperitivi, non vi preoccupate: ci pensiamo noi ad organizzare il vostro weekend. Come ogni settimana, abbiamo infatti selezionato i migliori appuntamenti per godervi appieno ogni istante. Un consiglio… lasciatevi sorprendere!

Venerdì 20 marzo

Diamo il via a questo weekend all’insegna dei sapori. A Spirano torna infatti la seconda edizione della « Sagra Contadina e Festa di Primavera ». Il Palaspirà ospiterà concerti dal vivo, mercatini, mettendo al centro della scena i piatti tipici nostrani. Tra piatti di casoncelli e ricchi taglieri di salumi, stasera sarà possibile assistere al live de Il Bepi & The Prismas. Domenica, la sagra ospiterà anche l’«Assalto al Palo della Cuccagna», l’evento più spettacolare della tradizione popolare. Oggi riaprirà anche l’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, dove verrà svelata la « Collezione Tulipani 2026 ». Saranno presentate oltre 150 varietà di tulipani e alcune novità del settore. Un’occasione per sfruttare il bel tempo camminando in mezzo ad un prato pieno di colori.

Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.

20
Ven
Marzo
h.22:00 / 23:55
Druso Ranica
Monsters of Rock

Tre tributi rock, un Dj set e tanta energia! Preparatevi a un viaggio indietro nel tempo al Druso, con i tributi dei Rammstein, System of a Down e Marylin Manson.

Musica
20
Ven
Marzo
h.21:00 / 22:30
Accademia Tadini Lovere
Brandenburg & Friends

Prosegue la 99esima Stagione dei Concerti dell'Accademia Tadini con un concerto che vedrà riuniti Giuseppe Nova (flauto), Giorgio Boffa (contrabbasso) e Giovanni Scotta (pianoforte) in un incontro tra Bach, Bolling e Bernstein.

Musica
20
Ven
Marzo
h.21:00 / 23:50
Live music club Trezzo sull'Adda
Punkreas

La Punkreas Family torna sul palco del Live Club di Trezzo per pogare e saltare, tutti insieme! Il 20 Marzo sarà la prima data del DIY Tour.

Musica
20
Ven
Marzo
h.19:00 / 22:00
Spazio Terzo Mondo Seriate
Piatto aperto

Allo Spazio Terzo Mondo di Seriate, una serata dedicata al gioco di sapori e abbinamenti, dove gustare un piatto unico accompagnato da calici appositamente selezionati.

Food
20
Ven
Marzo
h.21:00 / 23:00
Cineteatro Gavazzeni Seriate
Stato Interessante

Al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, il nuovo spettacolo originale di Shamzy, che vuole far sorridere, ma anche far riflettere

Spettacoli
20
Ven
Marzo
h.18:00 / 19:00
Auditorium Bergamo
The Jazz Passengers

Al «Bergamo Jazz», vanno in scena i The Jazz Passengers, un band che ha illuminato la scena newyorkese dalla fine degli anni Ottanta.

Musica

Sabato 21 marzo

Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) organizza per questo fine settimana il tradizionale appuntamento delle « Giornate FAI di Primavera », giunte ormai alla 34esima edizione. Per l’occasione, saranno aperte ville e palazzi storici, chiese di grande valore artistico e aree archeologiche esclusive. Non mancheranno itinerari alla scoperta di angoli meno conosciuti della provincia di Bergamo, accompagnati dai giovani volontari delle delegazioni FAI e da studenti delle scuole secondarie. Sabato è anche giorno di teatro. Alle 20.45, proseguirà la 23esima edizione della stagione teatrale del Teatro Crystal di Lovere, con lo spettacolo di Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. « Pasticceri. Io e mio fratello Roberto » racconta la storia di due fratelli gemelli che vivono il loro rapporto in maniera simbiotica, alternando conflitti e tenerezze all’interno del loro laboratorio di pasticceria. Uno spettacolo gustoso e sorprendente, che si ripeterà anche nella giornata di domenica, alle 16.

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

21
Sab
Marzo
h.15:30 / 16:30
Palazzo Moroni Bergamo
Visita guidata ai Giardini di Palazzo Moroni

Un'occasione unica per scoprire il parco di Palazzo Moroni: dal giardino secentesco all'italiana ai terrazzamenti nati ai piedi della Rocca, per arrivare tramite scalette e sentieri alla grande e bucolica "ortaglia".

Outdoor
21
Sab
Marzo
h.20:30 / 22:30
Teatro San Giorgio Bergamo
Luisa

Per la quarta edizione della rassegna «Oblò» di Teatro Prova, in scena Valentina Dal Mas che incarna il suono di una donna fragile. Con il contributo di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Festival Danza Estate.

Spettacoli
21
Sab
Marzo
h.20:30 / 22:30
La Torre del Sole Brembate di Sopra
L'equinozio di primavera

Serata di osservazione al telescopio principale della Torre del Sole: verrà svolta una parte di Proiezione al Planetario relativa al cielo della stagione e una parte di osservazione al telescopio principale, situato alla sommità della Torre.

Scienza
21
Sab
Marzo
h.21:00 / 23:00
Teatro di Loreto Bergamo
Generation Crash

Qui e Ora Residenza Teatrale propone in anteprima uno spettacolo che indaga il rapporto tra le generazioni e le dinamiche contemporanee di competizione, date dalle risorse limitate di tempo, reddito, potere, futuro.

Spettacoli
21
Sab
Marzo
h.11:00 / 12:00
Accademia Carrara Bergamo
Anais Drago Relevé

Al «Bergamo Jazz», va in scena uno dei numerosi progetti ideati dalla violinista piemontese Anais Drago, in compagnia di Federico Calcagno e Max Trabucco.

Musica
21
Sab
Marzo
h.10:00 / 23:30
Santuario di San Patrizio Colzate
St. Patrick's Fest

Un fine settimana dedicato alla Festa di San Patrizio: il sabato in programma stuzzicherie, buona birra e musica irlandese dal vivo. Domenica, invece, si terrà la Vertical, gara lungo l'antica mulattiera che da Colzate porta al Santuario.

Manifestazioni

Domenica 22 marzo

Questo pomeriggio è dedicato alla prima parte della « Festa di Primavera » di Pandemonium Teatro. Al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo è in programma un pomeriggio di gioco, laboratori e spettacoli per celebrare l’arrivo della bella stagione. Dalle 14, due workshop creativi a cura di Erewhon animeranno il teatro, con l’obiettivo di trasformare oggetti di uso quotidiano in strumenti musicali. L’evento si concluderà con «Banda Storta Circus», uno show che unirà clownerie, teatro comico e giocoleria. La festa continuerà la settimana successiva, presso il Teatro di Loreto. Oggi si chiuderà anche «Bergamo Jazz». Alle 20.30, presso il Teatro Donizetti, Joe Lovano , direttore artistico della rassegna, si esibirà assieme ad un cast da sogno per rendere omaggio a John Coltrane e Miles Davis, nel centenario della loro nascita. Una selezione di ospiti che si basa su affinità espressive, lunghe frequentazioni artistiche e grande stima reciproca e che darà vita a momenti collettivi di sicuro impatto emotivo.

Non vi abbiamo convinto?

22
Dom
Marzo
h.09:00 / 11:00
Parco Oglio Nord Torre Pallavicina
Piante selvatiche commestibili

Al Parco Oglio Nord, è in programma un'esperienza unica di scoperta e riconoscimento delle piante spontanee commestibili all'interno del territorio del parco.

Outdoor
22
Dom
Marzo
h.11:00 / 15:30
Chalet Aquila 2171 Colere
Après Ski con The Box

Dopo oltre dieci anni, The Box torna in montagna per un Après Ski. Appuntamento allo Chalet Aquila 2171 di Colere.

Musica
22
Dom
Marzo
h.11:00 / 15:00
Daste Bergamo
Discobrunch

Torna il «Discobrunch» al Daste di Bergamo, accompagnato dal mercatino second hand di BaroneOstu.

Manifestazioni / Mercatini
22
Dom
Marzo
h.16:30 / 18:00
Chiesa di San Martino Vescovo Nembro
Salmeggia 400: dove tutto ebbe inizio

Per il progetto «Salmeggia 400. Un pittore da Nembro nella Storia», una visita guidata alla chiesa parrocchiale San Martino Vescovo di Nembro, che offrirà l’opportunità di riscoprire la figura di un pittore capace di affermarsi ben oltre i confini locali.

Visite guidate
22
Dom
Marzo
h.07:30 / 12:00
Ospedale di Ponte San Pietro Ponte San Pietro
Stra Ponte

Domenica 22 marzo a Ponte San Pietro, torna la sesta edizione della maratona a passo libero in memoria di Paris Rita e Massari Stefano e Mario.

Outdoor
22
Dom
Marzo
h.10:30 / 12:00
Piazza dell'Orologio 21 Clusone
I Grandi Classici

Scopri Clusone attraverso i suoi capolavori più iconici con una visita guidata che accompagnerà residenti e visitatori in un percorso tra arte, storia e ingegno, alla scoperta delle bellezze che rendono unica la Città Baradella.

Visite guidate

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