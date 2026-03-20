Guida agli eventi del weekend (20 – 22 marzo)

La primavera è finalmente arrivata. Se siete alle prese con le pulizie e con i primi aperitivi, non vi preoccupate: ci pensiamo noi ad organizzare il vostro weekend. Come ogni settimana, abbiamo infatti selezionato i migliori appuntamenti per godervi appieno ogni istante. Un consiglio… lasciatevi sorprendere!
Venerdì 20 marzo
Diamo il via a questo weekend all’insegna dei sapori. A Spirano torna infatti la seconda edizione della « Sagra Contadina e Festa di Primavera ». Il Palaspirà ospiterà concerti dal vivo, mercatini, mettendo al centro della scena i piatti tipici nostrani. Tra piatti di casoncelli e ricchi taglieri di salumi, stasera sarà possibile assistere al live de Il Bepi & The Prismas. Domenica, la sagra ospiterà anche l’«Assalto al Palo della Cuccagna», l’evento più spettacolare della tradizione popolare. Oggi riaprirà anche l’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, dove verrà svelata la « Collezione Tulipani 2026 ». Saranno presentate oltre 150 varietà di tulipani e alcune novità del settore. Un’occasione per sfruttare il bel tempo camminando in mezzo ad un prato pieno di colori.
Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.
Sabato 21 marzo
Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) organizza per questo fine settimana il tradizionale appuntamento delle « Giornate FAI di Primavera », giunte ormai alla 34esima edizione. Per l’occasione, saranno aperte ville e palazzi storici, chiese di grande valore artistico e aree archeologiche esclusive. Non mancheranno itinerari alla scoperta di angoli meno conosciuti della provincia di Bergamo, accompagnati dai giovani volontari delle delegazioni FAI e da studenti delle scuole secondarie. Sabato è anche giorno di teatro. Alle 20.45, proseguirà la 23esima edizione della stagione teatrale del Teatro Crystal di Lovere, con lo spettacolo di Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. « Pasticceri. Io e mio fratello Roberto » racconta la storia di due fratelli gemelli che vivono il loro rapporto in maniera simbiotica, alternando conflitti e tenerezze all’interno del loro laboratorio di pasticceria. Uno spettacolo gustoso e sorprendente, che si ripeterà anche nella giornata di domenica, alle 16.
Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!
Domenica 22 marzo
Questo pomeriggio è dedicato alla prima parte della « Festa di Primavera » di Pandemonium Teatro. Al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo è in programma un pomeriggio di gioco, laboratori e spettacoli per celebrare l’arrivo della bella stagione. Dalle 14, due workshop creativi a cura di Erewhon animeranno il teatro, con l’obiettivo di trasformare oggetti di uso quotidiano in strumenti musicali. L’evento si concluderà con «Banda Storta Circus», uno show che unirà clownerie, teatro comico e giocoleria. La festa continuerà la settimana successiva, presso il Teatro di Loreto. Oggi si chiuderà anche «Bergamo Jazz». Alle 20.30, presso il Teatro Donizetti, Joe Lovano , direttore artistico della rassegna, si esibirà assieme ad un cast da sogno per rendere omaggio a John Coltrane e Miles Davis, nel centenario della loro nascita. Una selezione di ospiti che si basa su affinità espressive, lunghe frequentazioni artistiche e grande stima reciproca e che darà vita a momenti collettivi di sicuro impatto emotivo.
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