Guida agli eventi del weekend (20 – 22 marzo)

Il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) organizza per questo fine settimana il tradizionale appuntamento delle « Giornate FAI di Primavera », giunte ormai alla 34esima edizione. Per l’occasione, saranno aperte ville e palazzi storici, chiese di grande valore artistico e aree archeologiche esclusive. Non mancheranno itinerari alla scoperta di angoli meno conosciuti della provincia di Bergamo, accompagnati dai giovani volontari delle delegazioni FAI e da studenti delle scuole secondarie. Sabato è anche giorno di teatro. Alle 20.45, proseguirà la 23esima edizione della stagione teatrale del Teatro Crystal di Lovere, con lo spettacolo di Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. « Pasticceri. Io e mio fratello Roberto » racconta la storia di due fratelli gemelli che vivono il loro rapporto in maniera simbiotica, alternando conflitti e tenerezze all’interno del loro laboratorio di pasticceria. Uno spettacolo gustoso e sorprendente, che si ripeterà anche nella giornata di domenica, alle 16.