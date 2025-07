Guida agli eventi del weekend (25 – 27 luglio)

Sarnico si colorerà questo weekend con un imperdibile laser show dedicato a Leonardo da Vinci. Lo spettacolo si terrà oggi e domani in Piazza XX Settembre e incanterà grandi e piccini con un grande muro d’acqua che proporrà le opere d’arte e le macchine inventate dal genio toscano. Le esibizioni sono in programma alle 21.15 e alle 22. L’ingresso allo show - descritto come «una rappresentazione di laser, luci, acqua, proiezioni, fiamme e musica» - è gratuito e non prevede la prenotazione. A Ponte San Pietro, «capitale» dell’Isola bergamasca, ci si scatenerà questa sera con l’imperdibile « Notte bianca » tra musica dal vivo, spettacoli acrobatici, danza, teatro, dj set, animazione per bambini, espositori e negozi aperti. La cittadina si trasformerà dalle 19 in un grande palcoscenico a cielo aperto con le vie del centro storico che saranno chiuse al traffico. Non mancheranno punti di ristoro, espositori e degustazioni e, in via Garibaldi, sarà presente anche lo stand de L’Eco Café.