Guida agli eventi del weekend (28 – 30 marzo)

Torna oggi a Ponte San Pietro la quinta edizione «StraPonte» , una corsa a passo libero per ricordare Paris Rita, Massari Stefano e Mario e per sostenere la ricerca oncologica e sociale a favore degli ospedali di Ponte San Pietro e Zingonia. Le iscrizioni e la partenza, fissata presso l’Ospedale di Ponte San Pietro, si terranno dalle 7.30 alle 9. Durante il percorso saranno allestiti ristori per tutti i partecipanti. Preferite un’esperienza a contatto con la natura? Palazzo Moroni vi aspetta per un «Picnic nell’Ortaglia» , immersi nella natura e alla scoperta di un angolo di campagna intatta nel cuore di Città Alta tra panorami e balle di fieno. Il ritiro del cestino, con pagamento in loco, avverrà tra le 12.30 e le 13.30.