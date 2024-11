Guida agli eventi del weekend (29 novembre – 1 dicembre)

Oggi, 29 novembre, è il Dies natalis di Gaetano Donizetti e il decimo anniversario del festival a lui dedicato. Per questo motivo, la rassegna «D come Dieci» arriva al culmine dei festeggiamenti con una giornata colma di eventi, tra cui l’edizione speciale di «Citofonare Gaetano, Amarcord». Per scoprire tutti i dettagli vi consigliamo di recupere questo articolo. Gli Ottocento tornano invece al Druso di Bergamo per regalare al pubblico un viaggio emozionante nell’universo musicale di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre: Fabrizio De Andrè. Una serata speciale in cui il gruppo interpreterà le tappe fondamentali dell’immortale repertorio del Faber, portando in scena la poesia pura e le magiche armonie che hanno segnato intere generazioni.