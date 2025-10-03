93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
3 Ottobre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (3 – 5 ottobre)

Articolo. Da «BergamoScienza» a «deSidera Bergamo Festival», da «Produzioni Ininterrotte» a «Tutti in Borgo», passando per la «Festa d'Autunno» di Petosino e le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco gli eventi da non perdere questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’autunno non raffredda l’energia di Bergamo, che anche questo fine settimana si trasforma in un vivace palcoscenico di musica, arte, sapori e spettacolo. Che tu sia alla ricerca di un concerto, di una sagra o di uno spettacolo, sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato in questa guida gli appuntamenti da non lasciarsi sfuggire questo weekend!

Venerdì 3 ottobre

Riparte oggi «BergamoScienza» , il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, organizzato da Fondazione BergamoScienza, che animerà la città fino al 19 ottobre con tantissimi appuntamenti dedicati a grandi e piccini. La 23esima edizione chiamerà a raccolta scienziati, studiosi e divulgatori di fama internazionale, offrendo un appuntamento imperdibile per curiosi e appassionati di ogni età. Il tema sarà «IN-FORMAZIONE. Dai quanti alla vita» e legherà oltre 180 eventi gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli e tour esploreranno l’informazione come codice universale: dal DNA alle leggi della fisica, dai linguaggi della cultura ai sistemi di intelligenza artificiale. Volete trascorrere una serata nel segno del teatro e della comicità? In occasione degli 800 anni della composizioni del «Cantico delle Creature», la Parrocchia di Caravaggio dedicherà a San Francesco una serie di iniziative, tra cui lo spettacolo «Una ballata per Chiara» con Ippolita Baldini. La produzione disegna le vicende legate a Santa Chiara e il suo rapporto con il mondo, affrontando – con l’ironia – le tante sfaccettature della Santa Patrona delle telecomunicazioni raccontandola nel suo quotidiano.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

3
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Sala polivalente comunale Castel Rozzone
Orgoglio e Pregiudizio

Per la 20esima edizione del festival teatrolettura «Fiato ai Libri», appuntamento con il capolavoro letterario di Jane Austen.

Letteratura / Reading
2
Gio
Ottobre
h.09:30 / 17:30
Fiera Bergamo
Creattiva

La creatività torna protagonista a Bergamo: da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, il polo fieristico di via Lunga ospita la 32esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg.

Manifestazioni
3
Ven
Ottobre
h.23:00 / 23:55
Ink Club Bergamo
Dungeon

Una serata musicale di musica elettronica, sperimentale e deconstructed club. Una musica d'avanguardia che riflette esperienze urbane contemporanee, spesso legate a comunità marginalizzate che usano il suono come mezzo per navigare attraverso identità.

Musica
3
Ven
Ottobre
h.21:30 / 23:50
Daste Bergamo
The Swing Home Night

Ultima serata al chiuso prima dell’estate: balliamo, impariamo e ci divertiamo come si deve! Un mix esplosivo di musica live, workshop, showcase e DJ set… con tante sorprese in arrivo!

Musica
3
Ven
Ottobre
h.20:45 / 23:30
Chiesa parrocchiale di Longuelo Bergamo
Premio Costruttori di Ponti 2025

Per la rassegna culturale delle Acli di Bergamo «Molte fedi sotto lo stesso cielo» appuntamento con il premio costruttori di Ponti alla comunità di Mar Musa in memoria di padre Paolo dall’Oglio.

Incontri
3
Ven
Ottobre
h.22:00 / 23:30
Druso Ranica
Sputo - Omaggio a Lucio Dalla

Gli Sputo incontrano Ricky Portera per reinterpretare DALLAMERICARUSO, il concerto di Dalla con gli Stadio a New York nel marzo 1986.

Musica

Sabato 4 ottobre

Riparte questo fine settimana anche «Produzioni Ininterrotte» , il festival letterario che prende vita nel Villaggio di Crespi d’Adda, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Fino al 7 dicembre, la kermesse proporrà un ricco calendario di presentazioni di romanzi, proiezioni, conferenze, tour guidati e grandi ospiti come il candidato al Nobel per la Pace 2025 Michelangelo Pistoletto, scrittori come Gianni Biondillo e Cécile Baudin, il collettivo Wu Ming 2 o Nico Acampora, fondatore di PizzAut, la prima pizzeria gestita da persone con autismo. Ritorna oggi «Tutti in Borgo», il grande appuntamento a base di enogastronomia, musica e spettacoli nel cuore di Almenno San Bartolomeo, dal piazzale della chiesa Parrocchiale a via Vignola, fino a via Senatore Rota. Questa sera sarà presente anche L’Eco café, mentre domani ci sarà anche il di Rodenstock, un camper attrezzato con strumentazione ottica innovativa che svolgerà test visivi per tutti i partecipanti.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

4
Sab
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Nord Sud Ovest Band e Party Anni 90

Sul palco dell’OktoBERG non poteva mancare il tributo al gruppo e all’artista che ha segnato gli anni 90 fino ad oggi della musica pop italiana, seguito da un party tutto dedicato agli anni 90, con i più grandi successi del periodo.

Musica
4
Sab
Ottobre
h.23:00 / 23:50
Live club di Trezzo Trezzo sull'Adda
Voglio tornare negli anni 90'

Il Live Show anni 90 più grande d’Italia torna per portare gli ospiti in una dimensione di musica e divertimento unica: una notte incredibile, emozionante, tutta da cantare e ballare con le hit di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883 e molti altri.

Musica
4
Sab
Ottobre
h.11:00 / 12:00
Orto Botanico sez. di Astino Bergamo
Due passi nella Valle della Biodiversità

L’Orto Botanico di Bergamo propone un momento outdoor nella Valle della Biodiversità: indaghiamo come la storia naturale e antropica, e la loro costante comunicazione, hanno modellato il paesaggio di questo luogo.

Outdoor
4
Sab
Ottobre
h.17:00 / 19:00
Casa Matteo Fino del Monte
Materia Aurea Sacer

L’Associazione Culturale Casa Matteo propone «Materia Aurea Sacer», una mostra di Paolo de Stefani che presenta la sua evoluzione pittorica e spirituale e una grande ricerca personale non si arresta mai.

Arte / Mostra
4
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:30
Cineteatro San Fedele Calusco d'Adda
Wish You Were Here – Shine on Project

Concerto per raccolta fondi a sostegno delle attività dell'associazione Il Passo - Volontari in cure palliative.

Musica
4
Sab
Ottobre
h.19:00
Sofi gallery Bergamo
Attraverso me: quattro visioni di luce e paesaggio

La mostra personale di Francesco Mercadante è un'invito alla meraviglia e all'emozione. Opening il 4 ottobre.

Arte / Mostra

Domenica 5 ottobre

Sorisole festeggia oggi vent’anni di comunità e tradizione con la «Festa d’Autunno» . Il cuore di Petosino – in particolare via Martiri della Libertà e via Aldo Moro – si animerà con sfilate, spettacoli, musica e iniziative per tutte le età: un’edizione speciale che valorizzerà il commercio locale e le associazioni. Non mancheranno spazi dedicati allo sport e al divertimento dei più piccoli, ma la vera protagonista di questa edizione sarà la sfilata autunnale, in programma alle 16: un progetto corale che vedrà i commercianti di Sorisole impegnati in prima persona, dalla scelta degli abiti alla preparazione delle modelle. Non si tratterà di una semplice passerella, ma di un tributo alle nuove tendenze dell’autunno. Oggi ci saranno anche le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» , con oltre 20 località del circuito che apriranno le loro porte per scoprire la bellezza della storia e della nostra pianura. Molti dei luoghi derenti conservano le tracce di Bartolomeo Colleoni – il castello di Malpaga, il borgo di Martinengo e il castello di Cavernago – mentre altri racconteranno le vicende delle grandi famiglie bergamasche dei secoli scorsi. Anche il presente però sarà protagonista con il Museo Storico Verticale di Treviglio, i muri dipinti di Calcio e i murales contemporanei di Covo.

Non vi abbiamo convinto?

5
Dom
Ottobre
h.10:00 / 18:00
Palosco Palosco
Ghera ona olta

Tra le piazze e le vie del centro storico torna la manifestazione che farà visitare stand adibiti alle arti e mestieri di una volta. In programma una passeggiata letteraria, musiche del baghet, trattori d'epoca e molto altro ancora.

Manifestazioni
5
Dom
Ottobre
h.14:30 / 18:00
Villaggio operaio di Crespi d'Adda… Capriate San Gervasio
Visita guidata al villaggio Crespi d’Adda

In occasione di «Produzioni Ininterrotte», il festival dedicato alla letteratura del lavoro, c’è un modo nuovo per scoprire piccoli tesori nascosti della provincia di Bergamo: gli itinerari classici a Crespi d'Adda, nel villaggio operaio UNESCO.

Visite guidate
5
Dom
Ottobre
h.08:00 / 17:30
Piazza Fiume Romano di Lombardia
Gravel sul Serio

L’appuntamento dedicato a biciclette gravel e Mtb per un evento ciclistico non agonistico, con due percorsi: 75 km e 110 km, entrambi pianeggianti, su strade sterrate e asfaltate, con partenza da Romano di Lombardia.

Outdoor
5
Dom
Ottobre
h.18:30 / 20:30
ChorusLife Bergamo
Tra palco e realtà

Uno show unico che unisce danza, canto e racconti di vita, con artisti amatissimi dal pubblico. Con la conduzione di Klaudia Pepa e Garrison Rochelle, un mix di emozioni, talento e spettacolo per la prima volta a Bergamo.

Manifestazioni
5
Dom
Ottobre
h.16:30 / 18:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
Rime insaponate

Al via «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco Alekos il Poeta delle Bolle con uno spettacolo nato attorno alla magica bolla di sapone.

Bambini / Teatro per bambini
5
Dom
Ottobre
h.17:00 / 21:30
Druso Ranica
Druso Balera

Un pomeriggio di musica, balli e divertimento con Lanto, Sue L.N. & Lola, giochi e food truck: un appuntamento da non perdere!

Musica

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

