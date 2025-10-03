Guida agli eventi del weekend (3 – 5 ottobre)

Sorisole festeggia oggi vent’anni di comunità e tradizione con la «Festa d’Autunno» . Il cuore di Petosino – in particolare via Martiri della Libertà e via Aldo Moro – si animerà con sfilate, spettacoli, musica e iniziative per tutte le età: un’edizione speciale che valorizzerà il commercio locale e le associazioni. Non mancheranno spazi dedicati allo sport e al divertimento dei più piccoli, ma la vera protagonista di questa edizione sarà la sfilata autunnale, in programma alle 16: un progetto corale che vedrà i commercianti di Sorisole impegnati in prima persona, dalla scelta degli abiti alla preparazione delle modelle. Non si tratterà di una semplice passerella, ma di un tributo alle nuove tendenze dell’autunno. Oggi ci saranno anche le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» , con oltre 20 località del circuito che apriranno le loro porte per scoprire la bellezza della storia e della nostra pianura. Molti dei luoghi derenti conservano le tracce di Bartolomeo Colleoni – il castello di Malpaga, il borgo di Martinengo e il castello di Cavernago – mentre altri racconteranno le vicende delle grandi famiglie bergamasche dei secoli scorsi. Anche il presente però sarà protagonista con il Museo Storico Verticale di Treviglio, i muri dipinti di Calcio e i murales contemporanei di Covo.