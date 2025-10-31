93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
31 Ottobre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (31 ottobre – 2 novembre)

Guida. Da «Passo dopo passo» alla «Campionaria», dall’«Indie Power» a «Produzioni Ininterrotte», passando per gli eventi di Halloween alle «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Bergamo si prepara a un weekend…. da brivido. La città e la provincia si trasformano infatti per festeggiare Halloween con tanti appuntamenti per tutti i gusti: dalla musica agli spettacoli, dagli spettacoli teatrali ai Pumpkin Patch, i campi di zucche tanto amati in America. Naturalmente non sarà solo Halloween a colorare i prossimi giorni: ecco una selezione di cosa fare, vedere e vivere in questo fine settimana “mostruosamente” divertente.

Venerdì 31 ottobre

Oggi e domani a Mozzo ci sarà «Passo dopo passo. Sportemozionando», l’iniziativa voluta dal Comune per scoprire la ciclovia dei Colli e del Brembo e valorizzare i negozi di vicinato. Questa sera, alle 20.30, l’auditorium «Anna Maria Mozzoni» accoglierà la presentazione ufficiale della ciclovia dei Colli e del Brembo con l’esperto Andrea Guerini. Al termine della presentazione, verrà presentata la «pizza del ciclista», una creazione ideata dalle pizzerie del territorio che richiamerà la ruota di una bicicletta e che celebrerà i sapori del territorio. Domani, invece, tutti in sella alle 10 dal Centro Sociale di via Verdi per un itinerario cicloturistico alla scoperta delle bellezze di Mozzo. Questa con l’atteso «Halloween Party», riparte al Teatro San Giorgio di Bergamo la rassegna di eventi di Teatro Prova dedicata al mondo del teatro per bambini. In programma «Le storie di Jack Lanterna: Jack e la Dama Nera», uno spettacolo da non perdere per le famiglie. I bambini potranno vestirsi a tema e la messa in scena giocherà sull’oscurità tipica di Halloween, ma in chiave comica e adatta alla loro età.

31
Ven
Ottobre
h.19:00 / 23:00
Palaspirà Spirano
Sagra della Polenta Taragna

A Spirano l’autunno profuma di mais, grano saraceno e formaggio fuso: dal 24 ottobre al 9 novembre torna infatti al Palaspirá la Sagra della Polenta Taragna!

Food
h.
31
Ven
Ottobre
h.22:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
HallowInk

Stoner Folk e Rock Psichedelico per vivere la notte di Halloween a ritmo de «Le Capre a Sonagli». A seguire, Guava Halloween Tropicale.

Musica
31
Ven
Ottobre
h.19:00 / 22:30
Palafeste Grumello del Monte
Festival della Valtellina - Halloween edition

Un evento all'insegna della tradizione valtellinese e della convivialità: a Grumello del Monte ti aspettano sciatt, pizzoccheri, polenta e brasato, vini tipici, menù classico sempre disponibile.

Food
31
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:00
Castello di Malpaga Cavernago
Cena medievale di Halloween

Cena storica in stile XV secolo nella suggestiva Sala dei Banchetti con pietanze, arredi e stoviglie d’epoca.

Manifestazioni
31
Ven
Ottobre
h.21:30 / 23:50
Druso Ranica
Teo e le Veline Grasse

Al Druso, la sera di Halloween, l'irresistibile show dei Teo e le Veline Grasse con Point Break VJ.

Musica

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

Sabato 1° novembre

Torna al Druso di Ranica «Indie Power» , il festival dedicato alla musica che ha segnato la moderna generazione con un enorme concerto pensato per far ballare e far perdere la voce al pubblico. Tutto ciò sulle note di artisti come Gazzelle, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari, Alfa, Coez, Tananai, Bresh, Olly, Willie Peyote, Zero Assoluto, Ernia, Cesare Cremonini e tanto tanto altro. Da non perdere! Oggi tornano anche le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» , un appuntamento imperdibile, promosso da Pianura da Scoprire, per visitare i tesori della pianura bergamasca in un viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. I portoni e i ponti levatoi dei manieri e dei palazzi storici si apriranno in 25 località differenti attraverso quattro province: Bergamo, Crema, Brescia e Milano. Un’occasione preziosa per conoscere e ammirare luoghi solitamente chiusi al pubblico.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

1
Sab
Novembre
h.10:00 / 19:00
Druso BG Ranica
Flea Market Halloween Edition

Un’intera giornata tra creatività, musica, food & drinks, workshop e tanto altro. Torna a Bergamo il festival itinerante dedicato a vintage, handmade, arte e design sostenibile.

Manifestazioni / Mercatini
1
Sab
Novembre
h.08:00 / 23:00
Polo Fieristico di Chiuduno Chiuduno
Tattoo weekend

Chiuduno si prepara ad ospitare un evento unico nel suo genere, un vero e proprio festival dedicato all'arte del tatuaggio, alla passione per la birra artigianale e al divertimento sfrenato. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tattoo!

Manifestazioni
1
Sab
Novembre
h.09:00 / 19:30
Mirmex Collectibles Bergamo
Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon in Italia

Per celebrare i 25 anni di Pikachu e compagni in Italia, Mirmex Collectibles ha deciso di organizzare una mostra nella sua sede di Bergamo: due nuove sale e 70 pannelli per esporre tutte le 18.000 carte italiane, le versioni unlimited e molto altro ancora.

Manifestazioni
1
Sab
Novembre
h.13:30 / 18:00
Selvino Selvino
Selvino, il paese delle zucche

Una ‘giornata da brividi’ con decoro zucche, animazione, truccabimbi e il concorso di intaglio e decorazione con premiazione finale della zucca più stravagante e originale. Un’occasione di allegria e creatività che da anni colora il centro di Selvino.

Manifestazioni
1
Sab
Novembre
h.14:30 / 18:00
Ristorante Abacanto Ranzanico
Castagnata Lago di Endine

Sulle rive del lago d'Endine, un appuntamento imperdibile per chi ama le tradizioni, i motori e i piaceri semplici ma autentici della vita.

Manifestazioni
1
Sab
Novembre
h.18:00 / 20:00
Sala espositiva Spazio Greppi Dalmine
DMF - Dalmine Manifestazioni Fotografiche

Per la rassegna culturale «C'è un tempo da scoprire», lo Spazio Greppi di Dalmine ospiterà a novembre «Luci e Ombre» e «Margini: l'invisibile quotidiano», due mostre fotografiche in cui osservare significa scoprirsi e scoprire.

Arte

Domenica 2 novembre

«Lavorare è da boomer» , il libro di Riccardo Maggiolo arriva oggi a Crespi d’Adda, all’interno del festival «Produzioni Ininterrotte». Maggiolo, consulente ed esperto di tematiche legate al mondo del lavoro, vanta un’esperienza pluriennale nel settore e con il suo ultimo lavoro, dal titolo volutamente provocatorio, affronta un tema di grande attualità: la crescente disaffezione, soprattutto tra i giovani, non verso il lavoro in sé, ma verso il suo “culto”. Preferite una giornata tranquilla in famiglia? Questo weekend in Fiera a Bergamo c’è la «Fiera Campionaria» , l’attesa manifestazione multisettoriale che proporrà una ricca proposta espositiva e un fitto calendario di eventi collaterali. Conosciuta come la «fiera delle fiere», la «Campionaria», taglia quest’anno il traguardo delle 45 edizioni con tanti appuntamenti da non perdere, come «Mattoncini a Bergamo», la «Trismoka Challenge», competizione tra giovani studenti e professionisti per promuovere la cultura del buon espresso, la mostra a cura dell’Associazione Culturale Bergomix «Quack 90», dedicata al mito fumettistico dei paperi disneyani, e «FieramenteBirra», evento dedicato ai microbirrifici artigianali.

Non vi abbiamo convinto?

3
Ven
Ottobre
h.18:00 / 23:30
NXT Station Bergamo
OktoBERG Fest

In programma una grande festa: vi aspetta un grande tendone, ben tre Biergarden all’aperto, la golosissima cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti e per celebrare mille e più brindisi ci sarà sua maestà la birra!

Manifestazioni
20
Sab
Settembre
h.09:30 / 18:00
Tulipania Bonate Sopra
Pumpkin Patch

Torna nel campo di Tulipania l'esperienza autunnale per eccellenza: la raccolta di zucche, da quelle grandi a quelle piccole e decorative, dalle commestibili alle ornamentali. In programma anche laboratori, giochi, intrattenimento e molto altro!

Manifestazioni
11
Sab
Ottobre
h.10:00 / 19:30
Bergamo, Città Alta Bergamo
Fotografica - Coraggiosi si diventa

«Coraggiosi si diventa - As Brave As We Can» è il titolo della quinta edizione di «Fotografica», Festival di fotografia Bergamo, un viaggio per immagini che prende vita in Città Alta dall’11 ottobre al 9 novembre.

Arte / Mostra
2
Dom
Novembre
h.16:30 / 17:30
Auditorium Don Bosco Carvico
Zuppa di sasso

In programma per la rassegna «Teatro a Merenda» di Teatro del Vento, uno spettacolo che racconta una leggenda originale che arriva dai Balcani per riscoprire il valore dell’incontro senza pregiudizi.

Bambini / Teatro per bambini
2
Dom
Novembre
h.15:00 / 17:00
Biblioteca Civica Angelo Mai di Be… Bergamo
Opera Unplugged: Il campanello e Deux Hommes et una femme

Le opere di «Donizetti Opera» vengono introdotte da Paolo Fabbri direttore scientifico del Centro Studi Donizettiani. A seguire incontro con la regista Stefania Bonfadelli e prova aperta al pubblico nel vicino Teatro Sociale.

Teatro
31
Ven
Ottobre
h.10:00 / 18:00
Castello di Malpaga Cavernago
Villaggio delle zucche

Per tutto il periodo di Halloween ti aspettano al Castello eventi a tema dedicati a bambini, famiglie e adulti. Vi immergerete nell’atmosfera autunnale di Halloween entrando in un magico villaggio a tema.

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
29/10/2025
Appuntamenti
Uomini, democrazia e futuro: un dialogo a Bergamo per cambiare prospettiva
Intervista. Il 30 ottobre l’Università di Bergamo ospita la tavola rotonda «Democratic Masculinities», un invito aperto …
28/10/2025
Appuntamenti
A Mozzo il territorio si racconta pedalando
Articolo. Il 31 ottobre e il 1° novembre ci sarà «Passo dopo passo. Sportemozionando», l’iniziativa voluta …
28/10/2025
Appuntamenti
«Milano AutoClassica»: il fascino senza tempo dei motori arriva alla Fiera di Milano
Articolo. Dal 21 al 23 novembre il salone ospiterà 500 espositori, tra cui non mancherà il …
22/10/2025
Appuntamenti
Pokémon, che passione! A Bergamo una mostra con 18mila carte collezionabili
Articolo. Sabato 25 ottobre il Mirmex store inaugura «Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokémon …