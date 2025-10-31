Guida agli eventi del weekend (31 ottobre – 2 novembre)

Oggi e domani a Mozzo ci sarà «Passo dopo passo. Sportemozionando», l’iniziativa voluta dal Comune per scoprire la ciclovia dei Colli e del Brembo e valorizzare i negozi di vicinato. Questa sera, alle 20.30, l’auditorium «Anna Maria Mozzoni» accoglierà la presentazione ufficiale della ciclovia dei Colli e del Brembo con l’esperto Andrea Guerini. Al termine della presentazione, verrà presentata la «pizza del ciclista», una creazione ideata dalle pizzerie del territorio che richiamerà la ruota di una bicicletta e che celebrerà i sapori del territorio. Domani, invece, tutti in sella alle 10 dal Centro Sociale di via Verdi per un itinerario cicloturistico alla scoperta delle bellezze di Mozzo. Questa con l’atteso «Halloween Party», riparte al Teatro San Giorgio di Bergamo la rassegna di eventi di Teatro Prova dedicata al mondo del teatro per bambini. In programma «Le storie di Jack Lanterna: Jack e la Dama Nera», uno spettacolo da non perdere per le famiglie. I bambini potranno vestirsi a tema e la messa in scena giocherà sull’oscurità tipica di Halloween, ma in chiave comica e adatta alla loro età.