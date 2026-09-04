Guida agli eventi del weekend (4 - 6 settembre)

Settembre è ufficialmente cominciato. Per molti è un mese in cui, dopo lo stop delle vacanze, si ricomincia a fare progetti, porsi obiettivi e segnarsi in calendario tantissimi appuntamenti a cui partecipare. Anche per gli eventi e la cultura è un momento speciale: ricco di festival, incontri, musica e momenti di convivialità da passare all’aperto godendosi le giornate ancora soleggiate e i tramonti in compagnia. Il meteo in calendario per questo weekend promette bene (e caldo), dunque, prendete nota! Ecco qualche idea per questo fine settimana.
Venerdì 4 settembre
Questa sera a Treviglio prende il via il festival «TreviglioCultura» con 50 appuntamenti distribuiti in 17 sedi. Ad aprire la rassegna sarà la presentazione in anteprima del nuovo Museo Archeologico e Storico di Santa Maria Rossa . L’incontro (alle 18.30 al Teatro Nuovo Treviglio) sarà l’occasione per conoscere il progetto scientifico e di allestimento del museo, ma anche gli importanti lavori di recupero dell’edificio, attraverso gli interventi della Soprintendenza, dei progettisti e delle professionalità che hanno lavorato alla sua realizzazione. Ne abbiamo parlato qui. Se volete invece provare un “menù” diverso dal solito lo spazio adatto potrebbe essere l’Edonè, che ospita il festival «Col Cavolo – Il vegan che non ti aspetti!» dedicato all’alimentazione vegetale e, più in generale, alle scelte etiche e consapevoli. Tante le proposte tra assaggi culinari, incontri e sport per parlare di veganismo ma senza rigidità!
Il programma del «NXT Festival» prosegue al Piazzale degli Alpini con l’artista Frankie hi-nrg mc, una delle voci e delle penne più autorevoli dell’hip hop italiano, che torna con il nuovo album «Voce e Batteria»
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Sabato 5 settembre
Bergamo continua a celebrare il suo Patrono. Il calendario della « Festa di Sant’Alessandro » prosegue nei quartieri nel segno del tema scelto per l’edizione 2026: «Custodire la comunità, nella concordia». Questo finesettimana, a partire dalla giornata di sabato, gli appuntamenti saranno a Loreto e Centro Sant’Alessandro, tra via Quarenghi e via San Giorgio. Di appuntamenti in programma ce ne sono per tutti i gusti, pensati sia per le famiglie che per i più piccoli: per scoprirli tutti vi basterà leggere il nostro approfondimento. Per gli amanti dello shopping l’appuntamento da non perdere è con lo «Sbarazzo», l’iniziativa promossa dall’associazione Bergamo InCentro, in collaborazione con il Distretto urbano del commercio e il Comune di Bergamo. Per tre giorni, fino a domenica 7, le vie del centro cittadino di trasformano in un palcoscenico di sconti e offerte imperdibili.
Pronti a cantare a squarciagola le hit di Disney Channel, High School Musical, Camp Rock e Hannah Montana? Sul palcoscenico del «NXT Festival» si scatenerà l’effetto nostalgia grazie a un vero e proprio tuffo negli anni che ci hanno fatto battere il cuore: il «Teenage Dream» vi aspetta questa sera (alle 21) in Piazzale degli Alpini e per saperne di più sul format della festa che “fa ballare” tutta Italia.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 6 settembre
Un tuffo nel passato tra castelli, manieri e fossati per assaporare storia, leggenda e tradizioni. È una delle opzioni per trascorre la giornata di domenica che inaugura «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali», l’iniziativa promossa dall’Associazione Pianura da Scoprire che apre le porte di celebri castelli come Malpaga, Padernello, Urgnano, Pandino o Pagazzano. Per scoprire tutte le iniziate leggi il nostro approfondimento.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!