Guida agli eventi del weekend (4 - 6 settembre)

Questa sera a Treviglio prende il via il festival «TreviglioCultura» con 50 appuntamenti distribuiti in 17 sedi. Ad aprire la rassegna sarà la presentazione in anteprima del nuovo Museo Archeologico e Storico di Santa Maria Rossa . L’incontro (alle 18.30 al Teatro Nuovo Treviglio) sarà l’occasione per conoscere il progetto scientifico e di allestimento del museo, ma anche gli importanti lavori di recupero dell’edificio, attraverso gli interventi della Soprintendenza, dei progettisti e delle professionalità che hanno lavorato alla sua realizzazione. Ne abbiamo parlato qui. Se volete invece provare un “menù” diverso dal solito lo spazio adatto potrebbe essere l’Edonè, che ospita il festival «Col Cavolo – Il vegan che non ti aspetti!» dedicato all’alimentazione vegetale e, più in generale, alle scelte etiche e consapevoli. Tante le proposte tra assaggi culinari, incontri e sport per parlare di veganismo ma senza rigidità!