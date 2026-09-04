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4 Settembre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (4 - 6 settembre)

Guida. Da «TreviglioCultura» allo «Sbarazzo», dal «Teenage Dream» alla «Festa di Sant’Alessandro», passando per «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Settembre è ufficialmente cominciato. Per molti è un mese in cui, dopo lo stop delle vacanze, si ricomincia a fare progetti, porsi obiettivi e segnarsi in calendario tantissimi appuntamenti a cui partecipare. Anche per gli eventi e la cultura è un momento speciale: ricco di festival, incontri, musica e momenti di convivialità da passare all’aperto godendosi le giornate ancora soleggiate e i tramonti in compagnia. Il meteo in calendario per questo weekend promette bene (e caldo), dunque, prendete nota! Ecco qualche idea per questo fine settimana.

Venerdì 4 settembre

Questa sera a Treviglio prende il via il festival «TreviglioCultura» con 50 appuntamenti distribuiti in 17 sedi. Ad aprire la rassegna sarà la presentazione in anteprima del nuovo Museo Archeologico e Storico di Santa Maria Rossa . L’incontro (alle 18.30 al Teatro Nuovo Treviglio) sarà l’occasione per conoscere il progetto scientifico e di allestimento del museo, ma anche gli importanti lavori di recupero dell’edificio, attraverso gli interventi della Soprintendenza, dei progettisti e delle professionalità che hanno lavorato alla sua realizzazione. Ne abbiamo parlato qui. Se volete invece provare un “menù” diverso dal solito lo spazio adatto potrebbe essere l’Edonè, che ospita il festival «Col Cavolo – Il vegan che non ti aspetti!» dedicato all’alimentazione vegetale e, più in generale, alle scelte etiche e consapevoli. Tante le proposte tra assaggi culinari, incontri e sport per parlare di veganismo ma senza rigidità!

Il programma del «NXT Festival» prosegue al Piazzale degli Alpini con l’artista Frankie hi-nrg mc, una delle voci e delle penne più autorevoli dell’hip hop italiano, che torna con il nuovo album «Voce e Batteria»

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

4
Ven
Settembre
h.20:00 / 21:30
Villaggio operaio di Crespi d'Adda… Capriate San Gervasio
Crespi d'Adda sotto le stelle

Un percorso guidato serale e notturno per esplorare il villaggio operaio patrimonio Unesco.

Visite guidate
4
Ven
Settembre
h.20:30 / 22:30
ChorusLife Bergamo
La Traviata

Per le Proposte Estive del Ducato di Piazza Pontida in Piazza del Sagittario di ChorusLife, in scena l'opera di Giuseppe Verdi.

Teatro
20
Gio
Agosto
h.09:00 / 23:00
Varie sedi Bergamo
Il Grande Sentiero

Torna la rassegna itinerante che esplora il rapporto tra essere umano e ambiente attraverso il linguaggio cinematografico, la letteratura, il teatro e i laboratori.

Manifestazioni
4
Ven
Settembre
h.09:00 / 23:30
Fiera di Bergamo Bergamo
Fiera di Sant'Alessandro

La Fiera di Bergamo si prepara ad accogliere la 23esima edizione della Fiera di Sant’Alessandro, la storica manifestazione dedicata al settore agricolo e al mondo rurale.

Manifestazioni
4
Ven
Settembre
h.20:30 / 22:30
Bonate Sotto – Viale Rimembranze Bonate Sotto
Gioppino al castello del terrore

Il Castello del Conte Tartaglia è infestato dai fantasmi: ogni notte spiriti maligni e urla dell’oltretomba invadono i corridoi. Uno spettacolo di Baraca & Böratì, di Pietro Roncelli e Gabriele Codognola.

Spettacoli
4
Ven
Settembre
h.21:30 / 23:00
Druso Ranica
Bergamo Racconta Springsteen

Ritorna il festival dedicato a Bruce Springsteen! In programma tre giorni intensi, ricchi di musica live e con tanti e diversi ospiti sul palco.

Musica

Sabato 5 settembre

Bergamo continua a celebrare il suo Patrono. Il calendario della « Festa di Sant’Alessandro » prosegue nei quartieri nel segno del tema scelto per l’edizione 2026: «Custodire la comunità, nella concordia». Questo finesettimana, a partire dalla giornata di sabato, gli appuntamenti saranno a Loreto e Centro Sant’Alessandro, tra via Quarenghi e via San Giorgio. Di appuntamenti in programma ce ne sono per tutti i gusti, pensati sia per le famiglie che per i più piccoli: per scoprirli tutti vi basterà leggere il nostro approfondimento. Per gli amanti dello shopping l’appuntamento da non perdere è con lo «Sbarazzo», l’iniziativa promossa dall’associazione Bergamo InCentro, in collaborazione con il Distretto urbano del commercio e il Comune di Bergamo. Per tre giorni, fino a domenica 7, le vie del centro cittadino di trasformano in un palcoscenico di sconti e offerte imperdibili.

Pronti a cantare a squarciagola le hit di Disney Channel, High School Musical, Camp Rock e Hannah Montana? Sul palcoscenico del «NXT Festival» si scatenerà l’effetto nostalgia grazie a un vero e proprio tuffo negli anni che ci hanno fatto battere il cuore: il «Teenage Dream» vi aspetta questa sera (alle 21) in Piazzale degli Alpini e per saperne di più sul format della festa che “fa ballare” tutta Italia.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

5
Sab
Settembre
h.15:00 / 17:00
Orto Botanico sez. di Città Alta Bergamo
I quattro panorami di Bergamo Alta

Una passeggiata guidata tra Orto Botanico e Palazzo Moroni per scoprire quattro diversi paesaggi e il loro valore naturalistico, storico e ambientale.

Outdoor
5
Sab
Settembre
h.16:00 / 23:00
p.zza del Porto Riva di Solto
Rivivi Riva

L’antico borgo affacciato sul lago d’Iseo si prepara all’undicesima edizione della Rievocazione Storica «RiVivi Riva», per una serata adatta a grandi e piccini, con sorprese, storia e magia.

Manifestazioni
5
Sab
Settembre
h.21:00 / 23:00
CULT! Diffusione Culturale – Sala … Bergamo
Fatigue

L'evento presenta la performance «Fatigue» di Irene Russolillo, nell'ambito della rassegna «Festival Danza Estate». Lo spettacolo esplora il tema della fatica e dell'ascesa attraverso il movimento e il processo vocale.

Spettacoli
5
Sab
Settembre
h.21:15 / 23:00
Cortile interno della Scuola Camer… Treviglio
Argonautiche. L’avventura più antica del mondo

In programma per la 24esima edizione di «deSidera Bergamo Festival», uno spettacolo basato sul poema epico di Apollonio Rodio che ripercorre le vicende del viaggio di Giasone alla ricerca del Vello d’oro.

Spettacoli
5
Sab
Settembre
h.17:30 / 23:00
Palazzo Moroni Bergamo
Oltre il giardino

Visite al tramonto e cinema in giardino: torna a Palazzo Moroni la terza edizione di «Pellicole d'autore en plein air», la rassegna cinematografica estiva sotto le stelle: questa sera appuntamento con il film di James Gray.

Cinema
5
Sab
Settembre
h.12:30 / 15:00
Rifugio Mirtillo Valbondione
Romantic Acoustic Duo

Al Rifugio Mirtillo di Lizzola, una giornata animata da un duo raffinato ed elegante, per lasciarsi trasportare da un'atmosfera unica.

Musica

Domenica 6 settembre

Un tuffo nel passato tra castelli, manieri e fossati per assaporare storia, leggenda e tradizioni. È una delle opzioni per trascorre la giornata di domenica che inaugura «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali», l’iniziativa promossa dall’Associazione Pianura da Scoprire che apre le porte di celebri castelli come Malpaga, Padernello, Urgnano, Pandino o Pagazzano. Per scoprire tutte le iniziate leggi il nostro approfondimento.

Non vi abbiamo convinto?

3
Gio
Settembre
h.19:00 / 23:45
- Scanzorosciate
Festa del Moscato di Scanzo

Quattro giorni con la diciottesima edizione della Festa del Moscato di Scanzorosciate e dei sapori scanzesi, dedicati alle eccellenze del territorio delle Terre del Vescovado.

Manifestazioni
28
Ven
Agosto
h.19:00 / 23:45
via San Martino 55 Carvico
Carvico in Festa

Anche quest’anno la Proloco di Carvico ha programmato la Carvico in festa 2026 definita la sagra Patronale dal 28 agosto al 06 settembre 2026 presso il Piazzale della Chiesa.

Manifestazioni
2
Mer
Settembre
h.05:00
Centro Storico / Portici Medioevali Martinengo
Patata d'autore di Martinengo

Il Comune di Martinengo e la Pro Loco presentano un programma di appuntamenti dedicato alla valorizzazione della celebre patata di Martinengo.

Food
6
Dom
Settembre
h.10:00 / 12:00
Parco dei laghi fossili - Sovere Sovere
Visita guidata al Parco dei laghi fossili di Sovere

Un percorso guidato organizzato da Hakuna Matata Lake Iseo per esplorare la storia geologica e la vegetazione del Parco dei laghi fossili di Sovere attraverso i sedimenti dell'interglaciale alpino.

Visite guidate
6
Dom
Settembre
h.16:00 / 18:00
Aula Consiliare comune di Schilpar… Schilpario
Daniele Maffeis: tra suoni e natura

Il primo appuntamento del progetto «La musica e i luoghi del Maestro Daniele Maffeis» celebra il legame tra le composizioni del maestro bergamasco e il territorio.

Manifestazioni
6
Dom
Settembre
h.19:00 / 22:30
NXT Station Bergamo
Sagra della Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana

Per otto serate NXT Bergamo propone specialità della tradizione romana, piatti di carne, proposte vegetariane e vegane nel cuore della città.

Food

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