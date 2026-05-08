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8 Maggio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (8 – 10 maggio)

Guida. Dal «Paranoia Festival» a «Treviglio Country», da «Floreka» allo spettacolo di Katia Follesa, passando per la «Rocca di Vino». Ecco i nostri consigli per questo weekend

Lettura 1 min.
(Foto di Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Anche quest’anno, è arrivato il weekend della festa della mamma. Sappiamo bene che, tra mille impegni, può capitare di dimenticarsi di comprare un regalino per la propria mamma. Ma non preoccupatevi: per non farvi correre all’ultimo minuto, abbiamo selezionato per voi una lista di eventi da vivere insieme a lei. Vediamoli insieme!

Venerdì 8 maggio

Il fine settimana parte con l’inaugurazione della quinta edizione di « Paranoia Festival », la manifestazione che mette al centro il benessere mentale delle nuove generazioni. La novità di quest’anno è la natura itinerante del festival, che fa tappa in tre diverse città: Milano, Bergamo e Torino. Il programma inizia oggi alle 16 a gres art 671 con un confronto sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. La giornata si chiude a Daste, con la «Night Session», un momento musicale a cura di Utopia Crew e Giorgio Di Majo. In serata, la festa si sposta a Treviglio: al polo fieristico prende infatti il via « Treviglio Country », la manifestazione che celebra la cultura country e western. Balli scatenati, stand tematici e musica coinvolgente: tre giorni di divertimento, da oggi fino a domenica, per vivere un’esperienza fuori dagli schemi.

Preferite altro? Ecco altri consigli

8
Ven
Maggio
h.09:00 / 18:00
Sarnico Sarnico
Tools - Giornalisti a Sarnico

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, si terrà a Sarnico la seconda edizione di «TOOLS. Giornalisti a Sarnico», festival dedicato al giornalismo d’inchiesta e all’informazione, appuntamento dedicato ai grandi temi dell’attualità e al mondo dei media.

Incontri / Rassegna
8
Ven
Maggio
h.19:00 / 23:55
Cascina Fuì Costa di Mezzate
Blocco 24060

Torna a Costa di Mezzate il «Blocco 24060», l'evento giovanile che quest'anno inaugura ufficialmente il ciclo di sagre della Cascina Fuì.

Manifestazioni
8
Ven
Maggio
h.19:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Fiorentina VS Costoletta alla Milanese VS Planted Steak

Tre filosofie diverse di cibo vi aspettano alla prossima sagra firmata NXT Bergamo: tradizione, panatura e rivoluzione.

Food
8
Ven
Maggio
h.21:00 / 23:30
NXT Station Bergamo
Funky Lemonade

Nati nel 2015 da un’idea dei fratelli Luca e Matteo Coluccia, i Funky Lemonade portano sul palco del NXT Station un mix fresco e travolgente di funk ed energia live.

Musica
8
Ven
Maggio
h.20:00 / 23:30
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Karnivool

La band australiana fa tappa al Live Music Club di Trezzo, per l'unica tappa italiana del loro tour europeo.

Musica
8
Ven
Maggio
h.18:00 / 22:30
Parco Goisis Bergamo
La Puglia che ti piglia

Un viaggio tra sapori, tradizioni e musica popolare: il villaggio pugliese itinerante sbarca a Bergamo con trulli, pizzica, street food e prodotti tipici per tre giorni di festa nel cuore della città.

Food

Sabato 9 maggio

Al Parco di Villa Camozzi di Ranica inizia oggi « Floreka », la manifestazione dedicata alla biofilia e alla bellezza naturale, tra stand di piante, fiori, artigianato ed esperienze sensoriali. Per due giorni oltre cinquanta espositori provenienti da tutta Italia animano il centro del paese, portando novità e prodotti di qualità. Il cuore dell’evento è la mostra-mercato, dove vivaisti ed espositori condividono i loro prodotti, ma anche le loro conoscenze e visioni. Per concludere la giornata all’insegna del buonumore, appuntamento alle 21 alla ChorusLife Arena, con il nuovo spettacolo di Katia Follesa. « No vabbè mi adoro » è un viaggio tra vita quotidiana, relazioni e follie del nostro tempo, dove la comicità schietta incontra momenti di riflessione.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

9
Sab
Maggio
h.10:00 / 19:00
BUKA Curno
Flea Market a BUKA

Torna a Bergamo il mercatino del fatto a mano, riciclo di materiali usati, arte, illustrazione e vintage, questa volta in una location inedita.

Manifestazioni / Mercatini
9
Sab
Maggio
h.18:00 / 23:30
BAGNATICA Bagnatica
Strade in Festa

La manifestazione trasformerà il centro cittadino di Bagnatica in un ampio spazio di incontro e convivialità, con un ricco programma di proposte rivolte a tutte le età.

Manifestazioni
9
Sab
Maggio
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Vaeva

La giovane band della Brianza fa tappa all'Ink Club con il loro Preda dei Venti Live Tour, per un live inteso e che parla alla loro generazione. In apertura Velvet Shot e Nosedive.

Musica
9
Sab
Maggio
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Karaoke Show

La serata che farà cantare tutto il Tendone sta per tornare: il Karaoke con Discopianobar è un mix travolgente di grandi classici degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, fino alle hit più fresche del momento.

Musica
9
Sab
Maggio
h.22:00 / 23:50
Druso Ranica
Indie Power

Torna a Bergamo il festival dedicato alla musica che ha segnato la moderna generazione. Un enorme concerto con le note mixate per far ballare e perdere la voce.

Musica
9
Sab
Maggio
h.21:00 / 23:00
Accademia Carrara Bergamo
La notte dei Tarocchi

In occasione della mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna», Accademia Carrara organizza un incontro con Marianne Costa, ricercatrice ed autrice, che guiderà il pubblico in una lettura collettiva degli Arcani.

Incontri

Domenica 10 maggio

La mattinata si apre con la quinta edizione « Rocca di Vino », la manifestazione enogastronomica di Cologno al Serio nata per celebrare l’importanza della produzione locale e tradizionale. A partire dalle 10, il Parco della Rocca si trasforma in una vetrina a cielo aperto, dove diverse cantine del territorio e non solo danno vita ad un percorso degustativo imperdibile, fatto interamente di prodotti locali. Nel pomeriggio, spazio anche al teatro. Alle 16.30, il palco del Teatro di Loreto di Bergamo ospita infatti la Compagnia Fondazione Sipario Toscana con « Lea. Un’altra giornata emozionante ». Lo spettacolo, dedicato alla festa della mamma, esplora il rapporto tra una madre e una figlia, raccontandolo in modo divertente e poetico.

Non vi abbiamo convinto?

10
Dom
Maggio
h.16:00 / 17:30
Auditorium Modernissimo Nembro
Incanto

All’Auditorium «Modernissimo» uno spettacolo musicale dal vivo dedicato al repertorio Disney e Pixar, proposto in occasione dell’80esimo anniversario del Circolo ACLI di Nembro.

Spettacoli
10
Dom
Maggio
h.21:00 / 23:00
Cineteatro G. Gavazzeni Seriate
Forte e Chiara

Al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il nuovo show di Chiara Francini, che si racconta attraverso musica, vicende personali e pubbliche.

Spettacoli
10
Dom
Maggio
h.10:00 / 12:00
ChorusLife Bergamo
Vintage Pit-Stop

ChorusLife accende i riflettori sul raduno statico dedicato alle auto e moto d’epoca, affiancate da modelli moderni diventati icone.

Manifestazioni
10
Dom
Maggio
h.16:00 / 18:00
Museo Storico Verticale Treviglio
Festa della mamma

In occasione della Festa della Mamma, il Museo Storico Verticale organizza due turni speciali di visita a cui tutte le mamme potranno accedere gratuitamente, se accompagnate da almeno un figlio.

Visite guidate
10
Dom
Maggio
h.12:00 / 17:00
Daste Bergamo
Techno Toast - The Box

Il primo techno brunch della città, dove intrattenimento e suggestioni visive si incontreranno magistralmente tra le mura di una ex centrale termoelettrica.

Musica
10
Dom
Maggio
h.09:00 / 11:00
Piazza della Costituzione Scanzorosciate
Quattro passi nella storia: dal borgo di Scanzo al Monte Bastia

L’iniziativa è adatta a chi desidera trascorrere una mattinata all’aria aperta, unendo il piacere del movimento alla scoperta delle radici storiche e culturali della zona.

Incontri

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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