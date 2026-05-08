Guida agli eventi del weekend (8 – 10 maggio)

Anche quest’anno, è arrivato il weekend della festa della mamma. Sappiamo bene che, tra mille impegni, può capitare di dimenticarsi di comprare un regalino per la propria mamma. Ma non preoccupatevi: per non farvi correre all’ultimo minuto, abbiamo selezionato per voi una lista di eventi da vivere insieme a lei. Vediamoli insieme!
Venerdì 8 maggio
Il fine settimana parte con l’inaugurazione della quinta edizione di « Paranoia Festival », la manifestazione che mette al centro il benessere mentale delle nuove generazioni. La novità di quest’anno è la natura itinerante del festival, che fa tappa in tre diverse città: Milano, Bergamo e Torino. Il programma inizia oggi alle 16 a gres art 671 con un confronto sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. La giornata si chiude a Daste, con la «Night Session», un momento musicale a cura di Utopia Crew e Giorgio Di Majo. In serata, la festa si sposta a Treviglio: al polo fieristico prende infatti il via « Treviglio Country », la manifestazione che celebra la cultura country e western. Balli scatenati, stand tematici e musica coinvolgente: tre giorni di divertimento, da oggi fino a domenica, per vivere un’esperienza fuori dagli schemi.
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Sabato 9 maggio
Al Parco di Villa Camozzi di Ranica inizia oggi « Floreka », la manifestazione dedicata alla biofilia e alla bellezza naturale, tra stand di piante, fiori, artigianato ed esperienze sensoriali. Per due giorni oltre cinquanta espositori provenienti da tutta Italia animano il centro del paese, portando novità e prodotti di qualità. Il cuore dell’evento è la mostra-mercato, dove vivaisti ed espositori condividono i loro prodotti, ma anche le loro conoscenze e visioni. Per concludere la giornata all’insegna del buonumore, appuntamento alle 21 alla ChorusLife Arena, con il nuovo spettacolo di Katia Follesa. « No vabbè mi adoro » è un viaggio tra vita quotidiana, relazioni e follie del nostro tempo, dove la comicità schietta incontra momenti di riflessione.
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Domenica 10 maggio
La mattinata si apre con la quinta edizione « Rocca di Vino », la manifestazione enogastronomica di Cologno al Serio nata per celebrare l’importanza della produzione locale e tradizionale. A partire dalle 10, il Parco della Rocca si trasforma in una vetrina a cielo aperto, dove diverse cantine del territorio e non solo danno vita ad un percorso degustativo imperdibile, fatto interamente di prodotti locali. Nel pomeriggio, spazio anche al teatro. Alle 16.30, il palco del Teatro di Loreto di Bergamo ospita infatti la Compagnia Fondazione Sipario Toscana con « Lea. Un’altra giornata emozionante ». Lo spettacolo, dedicato alla festa della mamma, esplora il rapporto tra una madre e una figlia, raccontandolo in modo divertente e poetico.
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