Guida agli eventi del weekend (8 – 10 maggio)

Al Parco di Villa Camozzi di Ranica inizia oggi « Floreka », la manifestazione dedicata alla biofilia e alla bellezza naturale, tra stand di piante, fiori, artigianato ed esperienze sensoriali. Per due giorni oltre cinquanta espositori provenienti da tutta Italia animano il centro del paese, portando novità e prodotti di qualità. Il cuore dell’evento è la mostra-mercato, dove vivaisti ed espositori condividono i loro prodotti, ma anche le loro conoscenze e visioni. Per concludere la giornata all’insegna del buonumore, appuntamento alle 21 alla ChorusLife Arena, con il nuovo spettacolo di Katia Follesa. « No vabbè mi adoro » è un viaggio tra vita quotidiana, relazioni e follie del nostro tempo, dove la comicità schietta incontra momenti di riflessione.