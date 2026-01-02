Guida egli eventi del weekend e dell’Epifania (2-6 gennaio)

Le feste non finiscono con Capodanno: Bergamo e provincia continuano a brillare di luce e di musica, offrendo un primo weekend dell’anno ricco di appuntamenti per tutte le età. Dalla Val di Scalve al centro storico di Bergamo, dai borghi della Val Gandino ai teatri cittadini, ecco la nostra selezione di eventi imperdibili dal 2 al 6 gennaio.
Venerdì 2 gennaio
Il calendario di eventi si apre con la «Corsa dei lumini» a Branzi. A partire dalle 21, il Ponte Ballerino si trasformerà in un percorso illuminato da centinaia di lumini, dove la comunità si ritroverà per salutare il nuovo anno. Tra risate, foto e momenti di convivialità, i primi classificati riceveranno un caldo the o un bicchiere di vin brulé, perfetti per scaldarsi nelle serate invernali. Ad Azzone, invece, le antiche stalle ospiteranno oggi e domani i mercatini di Natale . La musica dal vivo accompagnerà i visitatori con il coro degli alpini e la fisarmonica itinerante che creeranno un sottofondo perfetto per scoprire le golosità locali, a partire da vin brulé, strinù, sipulì e biscotti fatti a mano. I più curiosi potranno partecipare a laboratori di telaio e cesteria, scoprendo antichi mestieri, o visitare la Torre Civica per godere di una vista insolita sul borgo e sulla valle. Chi preferirà la musica non rimarrà deluso: al Druso andrà in scena il concerto degli «Higher Power» , tribute band dei Coldplay. Una serata pensata per chi ama la musica dal vivo e vuole lasciarsi trasportare dall’energia di un grande show. Per gli amanti della buona cucina e della tradizione, il NXT Station ospiterà la «Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt». Due dei piatti più iconici della Lombardia diventano così protagonisti di un evento conviviale, dove la semplicità del cibo si sposa con la gioia di stare insieme. È l’occasione perfetta per fare il pieno di sapori autentici in un ambiente caloroso, condividendo risate e chiacchiere attorno al tavolo.
Sabato 3 gennaio
Questa sera, il Teatro Monsignor Tomasini di Clusone accoglierà «Legends of Music», concerto che ripercorrerà la storia della musica internazionale con i grandi successi di Queen, Whitney Houston, Amy Winehouse e Toto. La voce di Leslie Abbadini, supportata dagli altri musicisti, farà rivivere emozioni che hanno segnato intere generazioni. Non solo musica: lo spettacolo diventerà un viaggio tra ricordi, balli e atmosfere da festival, capace di coinvolgere ogni spettatore. Nel cuore della città, Palazzo Moroni offrirà un’ apertura serale straordinaria . Due turni, alle 17.30 e alle 18.30 permetteranno di esplorare le sale del piano nobile, ammirando affreschi barocchi, ritratti storici come quelli del «Cavaliere in rosa» e di Isotta Brembati, e sale ottocentesche private. La visita si concluderà con una degustazione esclusiva di Moscato di Scanzo, accompagnata dai Moroncelli di Le Delizie di Alice, biscotti dedicati al pittore Giovanni Battista Moroni. La rassegna «Insieme a Fuipiano 2025» chiude l’anno con la fiaccolata di fine anno ai Tre Faggi. Ritrovo alle 15 presso la sede Proloco, partenza alle 15.30 e arrivo previsto alle 16.30. Tra bandiere, deposizione di corone e benedizione del monumento, la giornata proseguirà con una Santa Messa alle 17.30 e un momento conviviale con panettone, pandoro, vin brulé e tè caldo. Il ritorno avverrà tutti insieme con le fiaccole accese, creando un percorso di luce e festa lungo i sentieri della montagna.
Domenica 4 gennaio
Domenica, Selvino ospiterà la 39esima edizione della «Minimarcia invernale di Berto», una camminata di 3 chilometri adatta a tutte le età. Un’occasione per muoversi dopo le feste e godere della natura, con un percorso semplice ma immersivo tra le vie del paese, perfetto per famiglie con bambini e appassionati di sport. Al Teatro Donizetti, il Balletto dell’Opera di Iasi porterà in scena «Il Lago dei Cigni», capolavoro classico firmato Čajkovskij. Due repliche, alle 17 e alle 20.30, racconteranno la struggente storia di Odette e del principe Siegfried, tra scenografie eleganti e giochi di luci che immergeranno il pubblico nell’atmosfera incantata di un lago fatato. Chi desidererà invece unire sport e solidarietà potrà partecipare a «La camminata delle befane», a sostegno di Cuore di Donna. La partenza è fissata alle 10.30 dal Parco Biali di Monasterolo e l’arrivo è previsto per le 11.30 alla pista di pattinaggio di Spinone al Lago, dove aperitivo e dj set concluderanno l’evento. Tutti potranno partecipare, anche vestiti da “befani”, rendendo l’evento divertente e originale.
Lunedì 5 gennaio
La tradizione dei Re Magi a Casnigo si rinnoverà con una rievocazione e con una serie di iniziative legate al Santuario della Santissima Trinità. La giornata inizierà alle 17.30 con la Messa, seguita alle 18.30 dalla comparsa dei Magi sul sagrato e alle 18.50 dal corteo per le vie del paese. L’itinerario includerà l’incontro con Re Erode e la visita alla Sacra Famiglia nel cortile affrescato del Borgo Antico. La combinazione di storia, tradizione e dialetto locale renderà la serata unica e suggestiva. A Osio Sopra, alle 20, prenderà il via «La cavalcata dei tre Re», un corteo che attraverserà vie e cortili storici, accompagnato dal suono della baghèt e della fisarmonica. Lungo il percorso, soste musicali e punti ristoro permetteranno ai partecipanti di gustare dolci e caramelle, fino a concludere la serata al Centro Ricreativo «Casa ad Archi» con canti natalizi e un rinfresco aperto a tutti. All’Osservatorio La Torre del Sole «Il mistero della Stella di Natale» permetterà di scoprire la celebre stella inseguita dai Re Magi, cercando possibili spiegazioni astronomiche del mistero tra stelle, supernove e pianeti.
Martedì 6 gennaio
L’Epifania si aprirà tra sport e tradizione. A Dalmine, i Runners Bergamo inaugurano il 2026 con la «Mezza Maratona sul Brembo», accompagnati dal campione Michele Palamini. Sempre il 6 gennaio, a Cirano di Gandino, la Befana arriva dal cielo : decollerà in parapendio dal Monte Farno con l’aiuto dei suoi Babbi Natale assistenti e atterrerà davanti al Santuario di San Gottardo. La tradizione, sostenuta dalla Pro Loco e dall’Associazione Volo Libero Monte Farno, regala ogni anno grandi emozioni a bambini e adulti. Infine, al Cenacolo di Osio Sotto, il «Concerto dell’Epifania» della Piccola Accademia di Musica San Bernardino della Città di Chiari chiuderà in musica le festività, offrendo un momento di poesia e armonia per salutare il periodo natalizio.
