Guida egli eventi del weekend e dell’Epifania (2-6 gennaio)

Questa sera, il Teatro Monsignor Tomasini di Clusone accoglierà «Legends of Music», concerto che ripercorrerà la storia della musica internazionale con i grandi successi di Queen, Whitney Houston, Amy Winehouse e Toto. La voce di Leslie Abbadini, supportata dagli altri musicisti, farà rivivere emozioni che hanno segnato intere generazioni. Non solo musica: lo spettacolo diventerà un viaggio tra ricordi, balli e atmosfere da festival, capace di coinvolgere ogni spettatore. Nel cuore della città, Palazzo Moroni offrirà un’ apertura serale straordinaria . Due turni, alle 17.30 e alle 18.30 permetteranno di esplorare le sale del piano nobile, ammirando affreschi barocchi, ritratti storici come quelli del «Cavaliere in rosa» e di Isotta Brembati, e sale ottocentesche private. La visita si concluderà con una degustazione esclusiva di Moscato di Scanzo, accompagnata dai Moroncelli di Le Delizie di Alice, biscotti dedicati al pittore Giovanni Battista Moroni. La rassegna «Insieme a Fuipiano 2025» chiude l’anno con la fiaccolata di fine anno ai Tre Faggi. Ritrovo alle 15 presso la sede Proloco, partenza alle 15.30 e arrivo previsto alle 16.30. Tra bandiere, deposizione di corone e benedizione del monumento, la giornata proseguirà con una Santa Messa alle 17.30 e un momento conviviale con panettone, pandoro, vin brulé e tè caldo. Il ritorno avverrà tutti insieme con le fiaccole accese, creando un percorso di luce e festa lungo i sentieri della montagna.