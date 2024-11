La magia del Natale trova casa ai piedi della Presolana

Per far un bel regalo di Natale non servirà trascorrere ore in un centro commerciale o navigare giorni sui siti online. Per offrire un dono che trasmetterà un’emozione durante le festività sarà infatti sufficiente affidarsi alle sapienti mani dei molti artigiani che animeranno tra pochi giorni i villaggi di Natale della provincia. Dal 16 novembre al 22 dicembre, tutti i fine settimane, sarà possibile trovare un’idea regalo autentica e ricca di valore a Castione della Presolana, precisamente all’interno dei famosi mercatini di Natale che, con la loro 22esima edizione, risultano tra i più storici di tutta la regione. I mercatini saranno aperti il sabato dalle 10 alle 20.30 e la domenica dalle 10 alle 19.30. Organizzati quest’anno da «La Bergamasca Eventi» in collaborazione con il Comune di Castione, i mercatini prenderanno vita da sabato in piazzale Donizetti a Bratto, frazione che ogni anno ospita migliaia di visitatori e di villeggianti.