La Notte Bianca di Calusco è un filo rosso tra musica e generazioni

A fare da cornice durante la serata ci saranno anche una mostra d’arte diffusa lungo le vie del paese, spettacoli itineranti con artisti di strada e acrobati che, attraverso spettacoli itineranti, e un’esposizione di auto tuning in Piazza Marconi, preceduta da una sfilata per le vie del paese. La protagonista assoluta sarà però la musica come confermato anche dalla descrizione dell’assessore Cocchi. Saranno in tutto quattro le zone che animeranno la cittadina dell’Isola Bergamasca. Si comincia dalla Piazza San Fedele, in pieno centro dove «avremo un’area dedicata ai boomer, che si potranno divertire con il liscio e il latinoamericano accompagnati da un’orchestra proveniente dal circuito delle piazze lombarde». Per i millennial ci sarà invece l’area di via Vittorio Emanuele. «Ci riferiamo a una generazione nata negli anni Ottanta e Novanta, ma cresciuta con la musica degli anni Duemila: per questo la proposta musicale sarà dedicata proprio a quel periodo - aggiunge Cocchi - All’interno del parco di via Immacolata ci sarà invece il cuore della Notte Bianca. Dall’inizio alla fine della manifestazione si alterneranno musica e spettacoli. Si partirà con una band che proporrà uno show dedicato alla Generazione X, quella cresciuta con la musica degli anni Ottanta». Non sarà soltanto un concerto: ci saranno ballerine, spettacoli interattivi, luci, suoni e colori, per creare una vera festa che proseguirà fino a notte fonda, alternando esibizioni live e DJ set. Infine, la quarta piazza sarà quella dedicata alla Generazione Z, quella dei nati tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila: «La nuova piazza dell’oratorio ospiterà il DJ Chéri,molto conosciuto nel territorio bergamasco con una proposta pensata appositamente per loro. Infine ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, con giochi interattivi e animazione per bambini» conclude Cocchi.