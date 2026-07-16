La Notte Bianca di Calusco è un filo rosso tra musica e generazioni

Una piazza per i boomer, una per i millennial, una per la Generazione Ze uno spazio pensato anche per i più piccoli. A Calusco d’Adda la Notte Bianca non sarà soltanto una festa diffusa, ma un viaggio tra epoche, ricordi e gusti musicali che venerdì 18 luglio, a partire dalle 20, trasformerà il paese in un percorso capace di parlare a tutte le età.
La manifestazione coinvolgerà tutto il centro storico in un percorso che non vuole soltanto valorizzare il commercio e le associazioni locali, ma anche raccontare le diverse generazioni attraverso la musica. L’idea nasce da un tema sempre più presente nel dibattito pubblico: il confronto tra generazioni. Da qui la scelta dell’amministrazione comunale di dedicare ogni piazza a un’epoca diversa, con sonorità e atmosfere capaci di evocare ricordi o incuriosire chi quegli anni non li ha vissuti.
Un vero e proprio viaggio nel tempo che l’Assessorato alle Tradizioni Locali del Comune di Calusco d’Adda vuole ripercorrere attraverso il filo rosso sottile della musica: «Si parla sempre più spesso del tema delle differenze generazionali. Come amministrazione abbiamo voluto valorizzare proprio questo aspetto - ha spiegato l’assessore Massimo Cocchi - Chiaramente gli eventi non sono riservati a una determinata fascia d’età: chi ha vissuto negli anni Novanta, ad esempio, potrà riviverli, chi invece appartiene alle generazioni successive avrà l’opportunità di scoprirli. Ognuno potrà scegliere la generazione che sente più vicina a sé o che ama di più. Le varie piazze saranno offriranno quindi proposte differenziate sia per età che per gusti musicali».
A fare da cornice durante la serata ci saranno anche una mostra d’arte diffusa lungo le vie del paese, spettacoli itineranti con artisti di strada e acrobati che, attraverso spettacoli itineranti, e un’esposizione di auto tuning in Piazza Marconi, preceduta da una sfilata per le vie del paese. La protagonista assoluta sarà però la musica come confermato anche dalla descrizione dell’assessore Cocchi. Saranno in tutto quattro le zone che animeranno la cittadina dell’Isola Bergamasca. Si comincia dalla Piazza San Fedele, in pieno centro dove «avremo un’area dedicata ai boomer, che si potranno divertire con il liscio e il latinoamericano accompagnati da un’orchestra proveniente dal circuito delle piazze lombarde». Per i millennial ci sarà invece l’area di via Vittorio Emanuele. «Ci riferiamo a una generazione nata negli anni Ottanta e Novanta, ma cresciuta con la musica degli anni Duemila: per questo la proposta musicale sarà dedicata proprio a quel periodo - aggiunge Cocchi - All’interno del parco di via Immacolata ci sarà invece il cuore della Notte Bianca. Dall’inizio alla fine della manifestazione si alterneranno musica e spettacoli. Si partirà con una band che proporrà uno show dedicato alla Generazione X, quella cresciuta con la musica degli anni Ottanta». Non sarà soltanto un concerto: ci saranno ballerine, spettacoli interattivi, luci, suoni e colori, per creare una vera festa che proseguirà fino a notte fonda, alternando esibizioni live e DJ set. Infine, la quarta piazza sarà quella dedicata alla Generazione Z, quella dei nati tra la fine degli anni Novanta e gli anni Duemila: «La nuova piazza dell’oratorio ospiterà il DJ Chéri,molto conosciuto nel territorio bergamasco con una proposta pensata appositamente per loro. Infine ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, con giochi interattivi e animazione per bambini» conclude Cocchi.
La Notte Bianca sarà accompagnata anche dalla parte enogastronomica con street food, cucine dal mondo, punti di ristoro e i tradizionali mercatini degli hobbisti, ormai presenza fissa delle Notti Bianche caluschesi. Tra gli elementi più apprezzati resta lo shopping by night, con i negozi aperti fino a tarda sera. Le vetrine illuminate e il continuo via vai di persone contribuiscono a rendere il centro un luogo di incontro, dove commercio, spettacolo e socialità si intrecciano in una delle serate più attese dell’estate caluschese. La manifestazione sarà uno dei momenti centrali del calendario estivo di Calusco, che proseguirà fino a settembre con altri appuntamenti, dal tradizionale «Palio delle Contrade» a un nuovo evento in programma la settimana successiva a quella di Ferragosto: «Possiamo già anticipare un altro appuntamento importante: il 22 agosto ci sarà uno spettacolo di luci e proiezioni sul municipio, accompagnato da musica dedicata agli anni Novanta – prosegue l’assessore - Sarà una serata con spettacoli luminosi, musica, servizio cucina e momenti di festa, che andrà ad arricchire ulteriormente il calendario estivo di Calusco».