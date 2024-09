La passione per l’handmade si mette in mostra con «Creattiva»

«Dal 2008 ad oggi “Creattiva” – spiega Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl – ne ha fatta di strada, avendo il merito di riuscire a rinnovarsi ogni sei mesi, grazie ad una creatività che mette in moto tante nuove attività e iniziative. Abbiamo costruito su tale connubio un progetto solido e nel contempo pieno di fantasia, consolidando un brand di riferimento e di caratura internazionale per la filiera delle arti manuali, conquistando prima l’Italia e poi sempre più imprese e visitatori anche stranieri. “Creattiva” è certamente un evento “pop”, ma nello stesso tempo è anche un moltiplicatore straordinario di business, che genera ricadute molto positive per l’economia e per la promozione anche in chiave turistica del nostro territorio». Giunte a Bergamo da tutta Italia, le visitatrici di «Creattiva» abbinano spesso alla manifestazione una visita alla città e suoi tesori, fermandosi per almeno un paio di giorni sul territorio.