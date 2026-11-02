Licia Colò: «Sull’ambiente i giovani sono meno presenti di quanto pensiamo»

L.C: Responsabilità forse è una parola grande, però ho fatto una scelta tanti anni fa e sono sempre stata coerente nel mio percorso. Sicuramente sono orgogliosa di essere riuscita a mantenere la rotta. Questa scelta mi è stata confermata diverse volte quando ho incontrato persone che mi hanno ringraziata per quello che sono riuscita a trasmettere. Alcune mi hanno detto che le loro scelte di vita sono state influenzate dai miei racconti e dal mio modo di comunicare. E io chiedo sempre: «Ma poi sei stata soddisfatta o soddisfatto?». Devo dire che mi hanno sempre risposto di sì. È una bella cosa, perché potevano anche dirmi di no e allora sarebbe stata un’altra catastrofe.