Lo sguardo di Leonardo sulla natura al centro di «Futura Expo»

Tra i suoi numerosi progetti digitali, ha realizzato anche opere dedicate a Klimt, Mozart, Monet, Renoi, Chagal, Dalì, Picasso e Dalì. A Firenze porterà a breve, per la prima volta in Europa, «Immersive Frida Kahlo», un’esperienza alla scoperta della vita e dell’arte messicana. Le sue basi come ballerino e la sua forte esperienza teatrale sono sempre state essenziali per la concettualizzazione delle sue mostre immersive digitali, in cui le persone sono sempre l’elemento centrale. Nel 2012 Massimiliano ha ricevuto il prestigioso Premio Internazionale «Romaindanza» per il suo talento nel lavoro visivo del teatro-danza. È stato artista residente presso le Carrières de Lumières – Atelier des Lumières dove ha curato la messa in scena di numerosi spettacoli immersivi. A fine 2021 – come riportato dal magazine specializzato Artribune –la sua compagnia di produzione Lighthouse Immersive parlava di una vendita complessiva di 5.5 milioni di biglietti e di 250 milioni di dollari di incassi.