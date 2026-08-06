Madonna della Scopa, a Osio Sopra torna la festa che unisce fede, storia e comunità

La realizzazione di questo ampio programma è frutto soprattutto della collaborazione fra amministrazione comunale e i vari gruppi presenti sul territorio. Un lavoro consolidato nel corso degli anni e che permette alla popolazione intera di sentirsi parte di un progetto più grande. Un modo non solo per accontentare i gusti di ciascuno, ma anche per ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita del paese attraverso ciò che si è tramandato nel corso dei secoli. «La collaborazione con le associazioni è una tradizione ormai consolidata. Ogni realtà porta il proprio contributo e affianca l’amministrazione comunale con iniziative che rendono il calendario degli eventi sempre più ricco. Non è una novità di quest’anno: è una modalità di lavoro che esiste da tempo. Da quando sono sindaco ho sempre creduto molto in questa collaborazione, perché permette non solo di valorizzare le associazioni, ma anche di far conoscere attività che spesso non tutta la popolazione conosce – aggiunge Colleoni –Alcune associazioni sembrano rivolgersi solo a specifiche fasce d’età, penso ad esempio al Centro Ricreativo Casa ad Archi, ma in realtà organizzano iniziative trasversali, aperte e interessanti per tutta la comunità. Tutto questo è possibile grazie al lavoro della nostra consigliera con delega alle associazioni, Fulvia Martinelli, che svolge un importante ruolo di coordinamento e di collegamento tra l’amministrazione e le varie realtà associative. Un ringraziamento va anche alla vicesindaca Lorella Brugali, alla presidente del Consiglio Comunale Concetta Curiale e agli assessori, che hanno lavorato all’organizzazione dei tre eventi promossi direttamente dal Comune».