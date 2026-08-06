Madonna della Scopa, a Osio Sopra torna la festa che unisce fede, storia e comunità

Ogni anno Osio Sopra si trasforma nelle prime settimane di agosto, non tanto per via delle vacanze che possono svuotare le città, ma per una tradizione tanto antica quanto importante come la celebrazione della festività della Madonna della Scopa. Un appuntamento che risale con buona probabilità a secoli fa quando, una volta eretto il nuovo santuario dedicato alla Vergine Maria, i contadini della zona iniziarono a utilizzarlo come deposito di materiale e bestiame. Un uso improprio che, secondo la leggenda, avrebbe spinto la Madonna ad apparire agli abitanti della zona con tanto di scopa in mano, intenta a pulire la propria casa.
Da quel momento l’edificio dedicato all’Assunta è divenuto a tutti noto come Madonna della Scopa e ancora oggi richiama per le strade di Osio Sopra centinaia di persone che si riuniscono nelle due settimane centrali di agosto. Al centro rimangono le cerimonie religiose, curate dalla Parrocchia di San Zenone Vescovo, che si aprono con una prima processione per condurre la statua linea disegnata dallo scultore Carminati all’interno della chiesa Parrocchiale, dove vi rimane per due settimane, prima di essere celebrata con una seconda processione lungo le strade del paese il 15 agosto e ritornare nella sede originale qualche giorno dopo, a chiusura della festività.
Attorno a questi momenti di preghiera e raccoglimento è stato creato un ampio programma di eventi e manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale nominato «Riscopriamo la ... Sagra di Ferragosto», in programma dal 9 al 22 agosto. Un cartellone che riunisce le varie associazioni ed enti del territorio con l’obiettivo di richiamare tutte le generazioni attraverso una tradizione con radici antiche. «Abbiamo partecipato al bando “Lombardia Style”, che ci ha consentito di ottenere un contributo di circa 11.000 euro. Questo finanziamento ci ha permesso di ampliare l’offerta di intrattenimento della “Sagra di Ferragosto”, che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti della Festa della Madonna della Scopa, l’appuntamento più importante per il nostro Comune – spiega il sindaco di Osio Sopra Luca Colleoni – Il programma si è sviluppato, come ogni anno, unendo le proposte dell’amministrazione comunale con quelle provenienti dal territorio. In particolare, il calendario comprende tre eventi promossi direttamente dall’amministrazione e finanziati grazie al bando».
La realizzazione di questo ampio programma è frutto soprattutto della collaborazione fra amministrazione comunale e i vari gruppi presenti sul territorio. Un lavoro consolidato nel corso degli anni e che permette alla popolazione intera di sentirsi parte di un progetto più grande. Un modo non solo per accontentare i gusti di ciascuno, ma anche per ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita del paese attraverso ciò che si è tramandato nel corso dei secoli. «La collaborazione con le associazioni è una tradizione ormai consolidata. Ogni realtà porta il proprio contributo e affianca l’amministrazione comunale con iniziative che rendono il calendario degli eventi sempre più ricco. Non è una novità di quest’anno: è una modalità di lavoro che esiste da tempo. Da quando sono sindaco ho sempre creduto molto in questa collaborazione, perché permette non solo di valorizzare le associazioni, ma anche di far conoscere attività che spesso non tutta la popolazione conosce – aggiunge Colleoni –Alcune associazioni sembrano rivolgersi solo a specifiche fasce d’età, penso ad esempio al Centro Ricreativo Casa ad Archi, ma in realtà organizzano iniziative trasversali, aperte e interessanti per tutta la comunità. Tutto questo è possibile grazie al lavoro della nostra consigliera con delega alle associazioni, Fulvia Martinelli, che svolge un importante ruolo di coordinamento e di collegamento tra l’amministrazione e le varie realtà associative. Un ringraziamento va anche alla vicesindaca Lorella Brugali, alla presidente del Consiglio Comunale Concetta Curiale e agli assessori, che hanno lavorato all’organizzazione dei tre eventi promossi direttamente dal Comune».
Guardando al programma, emergono, infatti, tre eventi promossi direttamente dall’amministrazione comunale e legati al bando «Lombardia Style». Il primo in programma è proprio quello d’apertura, il concerto «Rewind 90» in programma domenica 9 agosto alle 21.30 nell’area feste di via Circonvallazione Nord. Un appuntamento per tornare nel clima degli anni Novanta attraverso musica dal vivo, dj set, cibo e tanto divertimento. Dando un occhio al mondo dello sport, mercoledì 19 agosto alle 21.30 in Piazza Garibaldi andrà in scena il « Bike trial show ». Un appuntamento che vedrà atleti in sella alle proprie biciclette sfidarsi lungo gli ostacoli posti all’interno della piazza per fornire uno spettacolo unico sulle note del dj set promosso da Mattia Ravasio.
Due giorni dopo, venerdì 21 agosto, sarà invece il momento dei più piccoli con il « K-Pop Hunters Tribute », un concerto tributo dedicato alla band coreana che sta spopolando fra i bambini grazie al film d’animazione «KPop Demon Hunters» e che propone i successi delle Huntrix, il gruppo musicale protagonista della pellicola. Un’occasione da non perdere in programma a partire dalle 21 fra Piazza Garibaldi e Piazza Colombera, il tutto accompagnato da gonfiabili, frittelle, zucchero filato per l’intera serata.
«Il resto del calendario – conclude il sindaco – nasce dalle proposte delle associazioni del territorio, che organizzano e curano numerose serate. Sono previste, ad esempio, due serate nel Cortile dello Stalù, dedicate alla cucina contadina tradizionale di Orzinuovi, con specialità come il toro e lo spiedo Bresciano. Ci saranno poi iniziative promosse dal Centro Anziani, dal Centro Ricreativo Casa ad Archi e anche nuove proposte presentate dalla Pro Loco di recente costituzione. In totale si tratta di circa quindici giorni di festa, con eventi e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la comunità, cercando di intercettare tutte le fasce d’età».