Non solo esposizione: ecco gli eventi della «Fiera Campionaria»

«C’è poi il rilancio del portale online di domanda/offerta di lavoro» prosegue Betti. «Con un QR code le aziende possono inserire un profilo ricercato, e con lo stesso metodo i lavoratori invece possono inserire un curriculum. Un servizio aperto a tutti naturalmente, non solo ad aziende e lavoratori del terziario e del turismo. L’auspicio è che diventi uno strumento aggiuntivo che aiuti a far incontrare domanda e offerta». Si tratta del sito Eblink: nello stand degli Enti sarà possibile (a tutti) inserire il proprio curriculum vitae. E in concerto con l’Agenzia per il lavoro Only Job, gli Enti Bilaterali cureranno l’incontro di sabato 28 alle 15.30, «Il curriculum, il tuo primo biglietto da visita per trovare lavoro»: «un incontro attraverso cui capire come fare un curriculum in modo tale che sia attrattivo, interessante per le aziende».