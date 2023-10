Guida agli eventi del weekend (20 – 22 ottobre)

Prende il via oggi la 27esima edizione di « Bergamo Sposi » , il salone della Fiera di Bergamo dedicato agli sposi e a tutto il mondo della cerimonia. Esperti del settore a livello nazionale vi aspettano fino a domenica per progettare insieme il giorno più bello della vostra vita. A Dalmine invece continua la rassegna «C’è un tempo da scoprire» con « UP&Down », uno spettacolo comico ma allo stesso tempo commuovente a cura di Paolo Ruffini e della compagnia Mayor Von Frinzius. In scena, oltre al famoso comico, salirà un un cast di ragazzi disabili.