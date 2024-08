Sant’Alessandro 2024, la giustizia laica per una comunità più accogliente

Tra le novità da segnalare, ci sono tre momenti di riflessione di preghiera che quest’anno si svolgeranno in contesti del tutto inediti. Il primo si terrà martedì 20 agosto alle 17 presso il Tribunale di Bergamo, il luogo per eccellenza della giustizia penale e civile. L’evento, dal titolo «La giustizia amministrata e offerta nei tribunali», permetterà di omaggiare Rosario Livantino, il magistrato ucciso dalla mafia e dichiarato beato come martire della giustizia e della fede. In un luogo solitamente non visitabile dal grande pubblico, il referente per Bergamo del Centro Studi Rosario Livantino, l’avvocato Paolo Gamba, dialogherà con il magistrato Vittorio Masia, che ha indossato la toga per 43 anni e che per oltre dodici anni ha guidato il Tribunale di Brescia.