Terno d’Isola si accende per il Patrono San Vittore

Otto chilometri di camminata accompagnati da degustazione di prodotti culinari. In programma per venerdì 9 maggio ci sarà «Camminar con Gusto», un percorso di quattro tappe che prenderà il via con l’aperitivo e si concluderà con torta e prosecco. Nella seconda e terza tappa dell’itinerario vi aspetteranno crespelle e panino con salamella. Si partirà dal Municipio di Terno d’Isola, alle 18.30 suddivisi in gruppi da cinquanta persone, ogni 20 minuti. A conclusione del percorso si raggiungerà l’oratorio di Terno. Se non vi siete ancora iscritti c’è tempo fino al 6 maggio, nei luoghi sui social. Il costo per prendere parte all’evento è di 15 euro per gli adulti e di 8 per i bambini.