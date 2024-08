Un viaggio fra murales e tradizione: a Covo torna «CURE Culturalmente Festival»

«Il bando regionale “Ogni giorno in Lombardia” rappresenta per noi un’opportunità fondamentale, un vero e proprio motore per la promozione del nostro territorio. Il Comune di Covo, dal 2019, ha investito con decisione sul turismo di prossimità, grazie al progetto “CURE” (Covo Urban REgeneration), con il quale stiamo rigenerando il borgo attraverso l’arte urbana e numerosi eventi durante l’anno – spiega Alberto Gatti, assessore alla Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Covo – Bandi come questo sono una manna dal cielo per piccoli comuni come il nostro, perché ci permettono di valorizzare e promuovere il duro lavoro quotidiano che volontari e amministratori fanno costantemente, attirando visitatori alla scoperta di luoghi che, spesso sconosciuti, offrono esperienze sorprendenti. Covo è un piccolo borgo, ma ricco di storia, cultura e bellezza, e grazie a queste iniziative sostenute da Regione Lombardia possiamo mettere in luce le nostre unicità e attrarre turisti desiderosi di scoprire le meraviglie nascoste della nostra regione».