La rinascita di Mary Cooper sul ring dopo l’incidente

La disciplina che negli anni Novanta è arrivata in Italia direttamente dagli States con la voce di Dan Peterson a fare da colonna sonora ha segnato un’epoca, ha fatto sognare una generazione e ha fatto esplodere un movimento. C’erano Hulk Hogan e Ultimate Warrior, André the Giant e The Undertaker poi sono arrivati John Cena e Batista. Mary inizia la sua avventura dieci anni fa sulla spinta della famiglia, ma nel 2024 si trova faccia a faccia con il destino: « In una proiezione in volo – ricorda – sono caduta malamente riportando la frattura di due vertebre. Un paio più sotto e forse adesso staremmo raccontando un’altra storia. O ci sarebbero altri a raccontarla per me. La realtà è che l’incidente mi ha costretto per lungo tempo a rimanere immobile e ha rischiato di togliermi anche la voglia di vivere. Poi però passati i momenti più bui, non ho letto il messaggio come un segnale verso l’addio bensì in maniera diametralmente opposta. Sono ripartita, con la testa prima ancora che con il fisico ed è stata la molla per allenarmi ancora meglio e per proseguire ad affinare ogni dettaglio».