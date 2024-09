Apple lancia iPhone 16: l’Intelligenza Artificiale arriva sullo smartphone… ma non in Italia

Senza girarci troppo intorno, la più grande novità in arrivo su iPhone 16 è il pulsante Controllo Fotocamera, o Camera Control in inglese. Il tasto, posizionato nella metà inferiore del lato destro dello smartphone, rappresenta un cambiamento hardware piuttosto importante. Infatti, si tratta del primo pulsante capacitivo mai arrivato su un iPhone - anzi, a dirla tutta su uno smartphone in generale. Cosa cambia tra un pulsante capacitivo e uno tradizionale? Un tasto tradizionale registra solo due tipi di input: premuto e non premuto. Un po’ come una lampadina: accesa o spenta, non c’è via di mezzo. Al contrario, un pulsante capacitivo può registrare una pletora di stimoli diversi: esso, per esempio, distingue tra pressione leggera e prolungata grazie a un apposito sensore, ma anche tra tocco singolo e doppio, nonché tra pressione e swipe (ovvero scorrimento a destra o a sinistra). Come dice il nome del tasto, quest’ultimo sarà strettamente collegato all’app Fotocamera: un tocco del Controllo Fotocamera aprirà il software, mentre un altro scatterà una foto. Premendo a lungo partirà la registrazione un video, mentre una pressione lieve richiamerà i controlli di illuminazione, apertura ed esposizione del sensore.