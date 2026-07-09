Al civico 48 di via Bianzana riapre i battenti uno spazio collaborativo per la riparazione della bicicletta

Il piano terra dello stabile è dedicato alla riparazione, mentre il soppalco è stato adibito a deposito attrezzi e ricambi. Nel piazzale antistante, collegato con una rampa a scivolo direttamente alla banchina della linea T1, sono state installate una colonnina fissa per la manutenzione delle bici e alcune panchine con prese di ricarica per le e-bike. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 17 settembre e da allora la ciclofficina ha visto crescere l’affluenza. Lo spazio è gestito da un gruppo di appassionati ciclomeccanici autorganizzati, supportati dal sodalizio Fiab Pedalopolis. Il progetto ha ereditato l’esperienza della passata ciclofficina al BoPo di Ponteranica, oggi chiusa, intorno al quale si è raccolto un gruppo aperto e dinamico che nel tempo si è arricchito di nuove leve. Una di queste è Tommaso, un ragazzo ventenne appassionato di meccanica che ha deciso di mettere a disposizione un po’ del suo tempo e delle sue competenze. «Mi è sempre piaciuto smontare e rimontare quello che mi passava tra le mani», racconta Tommaso giocherellando con un pacco pignoni, «Un sabato pomeriggio passavo di qui per caso, sono venuto a conoscenza del progetto e ho deciso di unirmi al gruppo»