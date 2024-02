Correre con la “dea bendata”. Stefano Moro e il pazzo bronzo europeo nel keirin

«Sinceramente non mi aspettavo di ottenere subito un risultato del genere, visto che è soltanto un anno che ho cambiato specialità e per questo mi sembrava un po’ troppo presto per avere ambizioni così importanti – racconta – Dentro di me avevo l’obiettivo di raggiungere la finale, ma già raggiungere la semifinale avrebbe rappresentato un traguardo importante. Purtroppo mi sono ritrovato in una batteria con atleti che si giocano le medaglie olimpiche e superarla sarebbe stato quasi impossibile. Quando sono arrivato lì mi sono detto “mi gioco tutto” e così sono riuscito a salire sul podio europeo. Ora proverò a qualificarmi ai Mondiali in programma a fine anno, per cui è necessario esser nei primi 24 nel ranking iridato. Attualmente sono trentatreesimo, ma proverò a centrare il pass nelle prossime tappe di Coppa del Mondo. Se non arriverò in finale, spero di giocarmi almeno un posto fra il settimo e il dodicesimo per guadagnare punti importanti».